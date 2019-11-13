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Erdoğan'ın Amerika'daki toplantısında "O iş bitti" dediği Uber şirketinin temsilcileri yer aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'li iş insanlarıyla katıldığı Yuvarlak Masa Toplantısı'na Uber şirketinin temsilcilerinin katılması dikkat çekti. Erdoğan, daha önce yaptığı açıklamada Uber için "O iş bitti" ifadelerini kullanmıştı.

13.11.2019 11:01 | Son Güncelleme: 13.11.2019 11:13

ABD Başkanı Donald Trump'ın daveti üzerine Washington'da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'li iş insanlarıyla Yuvarlak Masa Toplantısı'nda bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda Türk heyetinden birçok isim yer alırken çok sayıda şirketin temsilcisi de hazır bulundu. Bu şirketler arasında Erdoğan'ın " diye bir şey çıkmış, o iş bitti. Bizim taksicilik sistemi var. Bu nereden çıktı?" dediği Uber şirketinin temsilcilerinin de yer alması dikkat çekti.

Bir dizi ziyaret amacıyla ABD Başkanı Trump'ın daveti üzerine Washington'da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Ticaret Odası, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu ve Türkiye-ABD İş Konseyi tarafından düzenlenen Yuvarlak Masa Toplantısı'na katıldı.

BİRÇOK ŞİRKET TEMSİLCİSİ ORADAYDI

Toplantıda aralarında Pepsico, Google, UPS, Hilton, The Coca Cola Company, GE, Citi, Uber, THY, Limak, TAV, Borusan, Kale Group gibi şirketlerin temsilcileri ve Türkiye Varlık Fonu, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Nasdaq ve Amerika Ticaret Odası gibi kuruluşların temsilcileri de hazır bulundu.

UBER DİKKAT ÇEKTİ

Yuvarlak Masa Toplantısı'nda Türkiye'de faaliyetleri durdurulan Uber'in yer alması dikkat çekti. Mahkeme Uber'e erişimin engellenmesi ve firmanın Türkiye'den men edilmesi talebiyle açılan davayı kabul etmiş, geçen ekim ayında Uber'in tüm faaliyetlerinin durdurulmasına ve internet sitelerine erişimin engellenmesine karar vermişti.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yenikapı'daki Avrasya Gösteri Merkezinde Özel Halk Otobüsleri Birliği'nin düzenlediği iftarda Uber'e yönelik olarak, "Uber diye bir şey çıkmış, o iş bitti. Artık öyle bir şey yok. Bizim taksicilik sistemi var. Bu nereden çıktı? Avrupa'da varmış, bana ne oradan ya biz karanını vereceğiz. Bu konuyla ilgili olarak sayın vali bütün yetki sizde. İçişleri Bakanlığımız talimatı verdi. Kendine göre taksicilik sistemi böyle bir şey yok." şeklinde konuşmuştu.

ABDABD'ye giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'li iş adamlarıyla Yuvarlak Masa Toplantısı'na katıldı

Erdoğan'ın Amerika'daki toplantısında

Amerika Birleşik Devletleri, Recep Tayyip Erdoğan, Uber, Politika, Ekonomi, Güncel


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