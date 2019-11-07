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Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın: "Şehit annesi olduğu anlaşılınca şikayetçi olunmadı"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, şehit annesi Pakize Alp Akbaba'ın yargılandığı davaya ilişkin "Şehit annesi olduğunun anlaşılması üzerine duruşmada da şikayetçi olunmamıştır.

07.11.2019 21:28 | Son Güncelleme: 07.11.2019 21:28 Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, şehit annesi Pakize Alp Akbaba'ın yargılandığı davaya ilişkin "Şehit annesi olduğunun anlaşılması üzerine duruşmada da şikayetçi olunmamıştır." İfadesini kullandı.
Aydın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu davada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir şikayeti olmadığını belirtti.
Avukat Hüseyin Aydın, paylaşımında şunları kaydetti:
"Cumhurbaşkanımızın şehit annesi Pakize Akbaba hakkında bir şikayeti olmamıştır. Soruşturma resen başlatılmış ve kamu davası açılmıştır. Şehit annesi olduğunun anlaşılması üzerine duruşmada da şikayetçi olunmamıştır. Cumhurbaşkanımızı yıpratmaya yönelik çabalar artniyetlidir."
Dava
Akbaba, CHP'nin kadınların seçme ve seçilme hakkının 83'üncü yıl dönümü dolayısıyla 5 Aralık 2017'de düzenlediği, "Eşitlik ve Adalet Kadın Buluşması" programında yaptığı konuşmadan dolayı hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" iddiasıyla dava açılmıştı.
Ankara 5'inci Asliye Ceza Mahkemesindeki bugünki duruşmada, Pakize Alp Akbaba'nın suçun unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle beraatine karar verilmişti.

Hüseyin Aydın, Aydın, Güncel

Kaynak: AA

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