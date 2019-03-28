Erdoğan'ın Ayasofya ile İlgili Sözlerine Milli Türk Talebe Birliği'nden Tam Destek

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Erdoğan'ın Ayasofya ile ilgili sözlerine Milli Türk Talebe Birliği'nden tam destekMilli Türk Talebe Birliği Ayasofya için basın açıklaması yaptıİSTANBUL - Milli Türk Talebe Birliği üyesi bir grup genç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ayasofya'yı müze olmaktan çıkarıp Ayasofya'yı cami ismiyle müsemma hale getiririz" şeklindeki açıklamasının ardından Ayasofya Camii önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ayasofya ile ilgili sarf ettiği sözlerden memnuniyet duyduklarını ifade eden grup, basın açıklaması sonrası olaysız şekilde dağıldı. Milli Türk Talebe Birliği mensubu gençler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Trabzonlular buluşmasında Ayasofya ile ilgili sarf ettiği, "Seçimlerden sonra Ayasofya'yı tekrar aslına rücu ettiririz. Bu ne demektir? Yani Ayasofya'yı müze olmaktan çıkarıp Ayasofya'yı cami ismiyle müsemma hale getiririz" cümlesinin ardından Ayasofya Camii önünde basın açıklaması yaptı. Ellerinde döviz ve pankartlarla Ayasofya Müzesi'nin önüne gelen grup, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ayasofya ile ilgili sarf ettiği cümlelerden duydukları memnuniyeti dile getirerek basın açıklaması yaptı. Basın açıklaması sonrası Ayasofya için dua eden grup, daha sonra olaysız şekilde alandan ayrıldı. "Artık Ayasofya açılmalıdır" Basın açıklaması metnini okuyan Milli Türk Talebe Birliği Genel Başkan Yardımcısı Sefa Berkay Tatlıbal, "Bilindiği üzere tarihi camilerin müzeye, depoya ve hatta ahıra çevrildiği, içlerindeki yüzlerce nadide eserin talan edildiği bir dönemde maalesef Ayasofya Camii de 1934 yılında alınan bir karar ile müzeye çevrilmiştir. Bizans'tan çok Bizansçı, Batıdan daha Batıcı olan ve milletin değerleriyle daima kavgalı olan zihniyet, ecdadın bize bıraktığı en büyük miraslardan Ayasofya'nın kıymetini de bilememiştir. Cihanın en güzel beldelerinden İstanbul'un kalbi mübarek mekan Ayasofya'nın müzeye çevrilmesi Türk tarihine, mukaddesatına, ruhuna, ihanetlerin en büyüğü olmuş ve öz ruhumuz müzeye kaldırılmıştır. Fatih Sultan Mehmet'in kıyamete kadar cami olarak kalmasını bütün insanlığa emanet ve vasiyet ettiği Ayasofya, secdeye hasret kalmıştır. Artık Ayasofya açılmalıdır. Türk'ün bahtıyla beraber açılmalıdır. Üstad Necip Fazıl'ın dediği gibi; Ayasofya'yı kapalı tutmak, Yunanlıya "ben yapamıyorum; sen gel de kendi hesabına aç!" demekten farksızdır" diye konuştu. "Cumhurbaşkanımızın Ayasofya ile ilgili sözlerinden memnuniyet duyduk" Ayasofya açılacak diyerek devam eden Tatlıbal, "Hem de öylesine açılacak ki, kaybedilen bütün manalar, zincire vurulmuş masumlar gibi onun içinden fırlayacak! Öylesine açılacak ki, bu millete iyilik ve kötülük etmişlerin dosyaları da onun mahzenlerinde ele geçecek. Bu noktada ülkemiz, milletimiz ve tüm dünya Müslümanlarının gözü, kulağı haline gelen ve hasretle beklenen Ayasofya Camii ile ilgili olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ayasofya'yı tekrar aslına rücu ettiririz, Ayasofya'yı müze olmaktan çıkarıp cami ismiyle müsemma hale getiririz" açıklamalarından duyduğumuz memnuniyeti belirtiyor, bu süreçte kendilerine sonsuz destek olacağımızı da kamuoyuna ilan ediyoruz. Ayasofya Camii ile ilgili olarak bir bedel ödenecekse bu bedeli ödemeye hazır olduğumuzu da ayrıca belirtmek isteriz. Öyle ki; Ayasofya'nın ebediyen müze kalması karşılığında bütün dünya hazinelerini vereceklerini söyleseler, nefretle reddederiz. Canımızla tehdit etseler canımızı vermekten de bir an bile tereddüt etmeyiz. Ayasofya'nın müze kaldığı her gün bizler için ızdırap, cami olarak ibadete açıldığı gün ise tüm dünya Müslümanları için bayram olacaktır. Evet, Ayasofya'yı artık önüne geçilmez bu sel açacak. Zincirler kırılacak Ayasofya açılacak" ifadelerini kullandı.