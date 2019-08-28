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Erdoğan'ın "Biz bundan mı alacağız?" dediği Su-57'nin inişi tartışma yarattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fuarda incelediği ve Putin'e "Biz bundan mı alacağız?" diye sorduğu Su-57 savaş uçağının standart dışı inişi Rusya'da tartışma yarattı.

28.08.2019 09:38
Erdoğan'ın

MAKS 2019'da Su-57'yi inceleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, almayı değerlendirdiği uçağın standart dışı inişi Moskova'da tartışmaları beraberinde getirdi.

MAKS-2019'da düzenlenen şov için yapılan prova sırasında Rus yapımı 5. nesil savaş uçağıSu-57'nin fren paraşütlerini tekerlekler piste temas etmeden açması, sosyal medyada büyük tartışmalara yol açtı.

İNİŞTE KUSUR ARADILAR

İnişin başarıyla gerçekleştirilmesine rağmen kullanıcılar, uçağın arızalı olması, pilotaj hatası yapılması ve yeni teknik kullanılması da dahil olmak üzere çok sayıda görüş belirterek Su-57'nin bu standart dışı inişinde kusur aradı.

UZMANLAR UÇUŞU DEĞERLENDİRDİ

Strateji ve Teknoloji Analiz Merkezi uzmanları, kullanılan teknikle ilişkili olduğunu ifade etti. Bunun unutulmaya yüz tutmuş, "kısa iniş" adı verilen eski bir teknik olduğunu ve Sovyet döneminde MiG-21'lerde de bu tekniğin kullanıldığını anlatan uzmanlar, pistin kısa ve hasarlı olması halinde, pilotların uçağın hızını düşürmek için fren paraşütlerini tekerlekler yere değmeden açtığını söyledi.

Bu tekniğin sadece bazı uçaklarda ve bazı pilotlar tarafından kullanılabileceği de ifade edildi.

ERDOĞAN'LA PUTİN ARASINDA GEÇEN DİYALOG

Erdoğan, dün gerçekleştirdiği Moskova ziyaretinde havacılık fuarı MAKS 2019'da Rusya hava kuvvetlerinin yeni nesil savaş uçağı Su-57'yi de inceledi. Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında geçen diyalogda Erdoğan'ın "Biz bundan mı alacağız?" sorusuna Putin "Alabilirsiniz" yanıtını verdi.

ErdoğanErdoğan'la Putin arasında dikkat çeken diyalog: Biz bundan mı alacağız?

Erdoğan'ın

Recep Tayyip Erdoğan, Rusya, Dünya, Güncel

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