Erdoğan'ın bizzat görüştüğü ABD'li Müslüman vekilden, Türkiye karşıtı karar

Temsilciler Meclisi'nin ilk Müslüman kadın üyelerinden biri olan Demokrat Partili Minnesota milletvekili Ilhan Omar, talebini ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'ye yazdığı mektupta dile getirdi. Omar mektubunda, "ABD'nin bir NATO müttefikinin Kürt sivilleri beyaz fosforla kasıtlı olarak hedef alıp almadığını tespit etmesinin aciliyet taşıdığını" söyledi.

"BU İDDİA DOĞRUYSA SAVAŞ SUÇUDUR"

Ilhan Omar'ın ofisinden yapılan son dakika yazılı açıklamada, uluslararası örgütler ve Suriye'nin kuzeyinde sahadaki gözlemcilerin 16 Ekim'de Türk askerlerinin beyaz fosfor kullandığını iddia ettikleri hatırlatıldı. Açıklamada, "Eğer bu iddialar doğruysa bu bir savaş suçu ve insanlığa karşı suçtur" ifadesi kullanıldı.

ERDOĞAN'LA GÖRÜŞMÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Eylül 2017 tarihinde Ilhan Omar'ı kabul etmişti.

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nün durumu takip ettiğini belirttiğine ancak tam kapsamlı bir soruşturma açmadığı ifade edilen açıklamada, Kongre üyeleri olarak, ABD'nin iddia edilen kimyasal saldırı hakkında hangi bilgilere sahip olduğunu ele almak üzere brifing verilmesini istedikleri vurgulandı.

"UCM SORUŞTURMASI DAHİL, SUÇLULARIN SORUMLU TUTULMASI" TALEBİ

Mektupta Dışişleri Bakanlığı'na da iddialarla ilgili tam, tarafsız ve çok boyutlu bir soruşturma yürütmesi çağrısı yapıldı. "Eğer saldırının yerel ya da uluslararası yasaları ihlal ettiği tespit edilirse, Kongre üyeleri BM Güvenlik Konseyi'nden olası bir karar ve Uluslararası Ceza Mahkemesi Soruşturması dahil suçluların sorumlu tutulmasını talep ediyor" denildi.

FARKLI İSİMLERİN DE İMZASI BULUNUYOR

Ilhan Omar'ın öncülük ettiği girişim neticesinde kaleme alınan mektupta, Temsilciler Meclisi'nde Dışişleri Komisyonu Afrika, Küresel Sağlık, Küresel İnsan Hakları ve Uluslararası Örgütler Alt Komitesi Başkanı Kongre üyesi Karen Bass, Juan Vargas ve Sheila Jackson Lee'nin de imzası bulunuyor.