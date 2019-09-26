Erdoğan'ın BM konuşmasına İslam coğrafyasından övgü yağdı: Ne lider ama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, BM Genel Kurulu'nda, BM'nin adaletsiz yapısı, Arakanlılar, Mısır darbesi, Filistin sorunu, İsrail'in uyguladığı vahşet, Keşmir, nükleer silahlar, Cemal Kaşıkçı cinayeti gibi konularda sözünü esirgemeden, dünyaya haykırdığı konuşması dünya kamuoyunda büyük coşku uyandırdı. Pakistanlı bir politikacı da coşkusunu Twitter'dan "Liderlik bir ünvan değildir, ne lider ama" mesajıyla ifade etti.

"İSLAM COĞRAFYASINDAN TEBRİKLER YAĞDI"

Twitter'da dünya listesinde #OurVoiceErdoğan etiketiyle 1. sıraya yükselen tarihi konuşma sonrası, Erdoğan hakkında, yabancı siyasilerden ve halklardan tebrikler ve övgü dolu mesajlar peş peşe geldi.

"LİDERLİK ÜNVANDAN İBARET DEĞİLDİR! İŞTE LİDER!"

Pakistanlı politikacı Irum Azeem Farooque, Twitter hesabından, Erdoğan'ın konuşmasından Keşmir'le ilgili bölümü paylaşarak, "Liderlik bir sıfat veya ünvanla ilgili değildir. Liderlik, etkililik ve nüfuzla ilgilidir. Ne lider ama!" ifadelerini kullandı.