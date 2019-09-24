Haberler » Güncel » Haber

Erdoğan'ın BM tweetine Akşener'den yanıt: İnşallah dönüşte Türkiye'de bunu hayata geçirir

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM'de yaptığı konuşmayı sosyal medyadan paylaşmasıyla ilgili "Sayın Erdoğan BM'de bir konuşma yapıyordu tweet olarak atmış. Herkes için barış, herkes için adalet, herkes için özgürlük, herkes için hukuk istedi... Yani. İnşallah dönüşte Türkiye'de bunu hayata geçirir" dedi.

24.09.2019 21:26

Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndan herkes için özgürlük, herkes için barış, herkes için refah, herkes için adalet, herkes için huzurlu ve güvenli bir gelecek çağrısı yaptığı konuşmasını eleştiren Meral Akşener,"İnşallah dönüşte Türkiye'de bunu hayata geçirir" ifadelerini kullandı.

Habertürk'te Fatih Altaylı'nın konuğu olan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, BM'deki zirvede açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, sosyal medyada yaptığı paylaşımı eleştirdi.Akşener, "Sayın Erdoğan BM'de bir konuşma yapıyordu buraya gelirken tweet olarak atmış. Herkes için barış, herkes için adalet herkes için özgürlük herkes için hukuk istedi… Yani. İnşallah dönüşte Türkiye'de bunu hayata geçirir" dedi.

"TWEETİN GEREĞİNİ YAPMASININ TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Altaylı'nın "Türkiye'de bunlar yok mu?" sorusu sonrasında Akşener, "Elbette Türkiye'de yok ama orada bizde var başkalarında yok dedi muhtemelen. Şimdi bu tweetin gereğini yapmasının takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın BM tweetine Akşener'den yanıt: İnşallah dönüşte Türkiye'de bunu hayata geçirir

Birleşmiş Milletler, Meral Akşener, Türkiye, Politika, Güncel

Son Dakika Güncel Haberleri
22:03 Cumhurbaşkaı Erdoğan bugün de BM Genel Kurulu'nda ikili görüşmelerine devam etti
22:00 "Amazonlar'a 'dünyanın akciğeri' demenin anlamı yok"
22:00 Kanser hastası Nida'ya "Ahbap" ziyareti
22:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile görüştü
21:58 Trump iddiaların merkezindeki Ukrayna görüşmesinin dökümünü yayımlatacak
21:56 Arkadaşların alacak anlaşmazlığı cinayetle bitti (2)
21:52 Eski Fiat Chrysler yöneticisine emisyon hilesi suçlaması