Erdoğan'ın BM tweetine Akşener'den yanıt: İnşallah dönüşte Türkiye'de bunu hayata geçirir

Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndan herkes için özgürlük, herkes için barış, herkes için refah, herkes için adalet, herkes için huzurlu ve güvenli bir gelecek çağrısı yaptığı konuşmasını eleştiren Meral Akşener,"İnşallah dönüşte Türkiye'de bunu hayata geçirir" ifadelerini kullandı.

Habertürk'te Fatih Altaylı'nın konuğu olan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, BM'deki zirvede açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, sosyal medyada yaptığı paylaşımı eleştirdi.Akşener, "Sayın Erdoğan BM'de bir konuşma yapıyordu buraya gelirken tweet olarak atmış. Herkes için barış, herkes için adalet herkes için özgürlük herkes için hukuk istedi… Yani. İnşallah dönüşte Türkiye'de bunu hayata geçirir" dedi.

"TWEETİN GEREĞİNİ YAPMASININ TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Altaylı'nın "Türkiye'de bunlar yok mu?" sorusu sonrasında Akşener, "Elbette Türkiye'de yok ama orada bizde var başkalarında yok dedi muhtemelen. Şimdi bu tweetin gereğini yapmasının takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.