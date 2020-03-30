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Erdoğan'ın çağrısına cevap veren belediye başkanı 1 aylık maaşını bağışladı

Kartepe Belediye Başkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek vererek, 1 aylık maaşını bağışlayacağını açıkladı.

30.03.2020 22:34 | Son Güncelleme: 30.03.2020 22:34
Erdoğan'ın çağrısına cevap veren belediye başkanı 1 aylık maaşını bağışladı
Kartepe Belediye Başkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek vererek, 1 aylık maaşını bağışlayacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yayında yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında başlattığı "Milli Dayanışma Kampanyası"na Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman'dan geldi. Kocaman sosyal medya hesabından yaptığı duyuruyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına cevap vererek 1 aylık belediye başkanlığı maaşını kampanya kapsamında bağışladığını ilan etti.

Başkan Kocaman yaptığı açıklamada, "Belki de ömrümüzde yaşayacağımız ülkemiz ve dünya adına en zor günlerden geçiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız milli dayanışma çağrısını yaptı ve Çığ gibi büyüyeceğine inandığım bir yardım kampanyasına öncülük etti. İnanıyorum ki damlalar göle, göller denize, denizler okyanusa dönüşecektir. Yeter ki tedbirlerimiz, çabalarımız, gayretlerimiz, devlet-millet el ele verdiğimiz bu zorlu mücadele tez vakitte sonuç versin" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Mustafa Kocaman, Kartepe, Yaşam
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