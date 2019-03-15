Erdoğan'ın Canlı Yayınına "Yumurta" Sorusu Damga Vurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; Habertürk TV, Show TV ve Bloomberg HT ortak canlı yayınında Veyis Ateş ve Ece Üner'in sorularını yanıtladı.

"YUMURTA" SORUSUNA YAYINA DAMGA VURDU

Cumhurbaşkanı programda günlük hayatına yönelik sorulara ilginç cevaplar verdi. Erdoğan, Veyis Ateş'in "Günlük hayatınızda kendinize vakit ayırabiliyor musunuz, iki yumurta kırabiliyor musunuz" sorusuna, "Ucuzu söylüyorsun sen, 2 yumurta kırmak ne demek. Her zaman yapıyoruz. Evdeki arkadaşlar hazırlığı yapıyorlar. 3 yumurta gerekir. Bazen kavurma, bazen pastırma" ifadeleriyle karşılık verdi.

"O KADAR DA DEĞİL"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kendiniz mi yapıyorsunuz" sorusuna "O kadar da değil" demesi izleyenleri güldürdü.