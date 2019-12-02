Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı süresi içerisindeki ilk vetosu kendi partisine

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cumhurbaşkanlığı süresi içerisindeki ilk vetosunu kendi partisi ve ittifak ortağı MHP'nin aldığı karara verdi.

Geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin 15 ilinde bulunan termik santrallerin baca filtrelerinin takılmasını 2,5 yıl daha erteleyen kanun teklifi AK Parti ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla kabul edilmişti. Meclis'ten çıkan bu karar sonrası santrallerin bulunduğu iller başta olmak üzere kamuoyunda tepkiler yükselmişti.

ERDOĞAN VETO ETTİ

AK Parti ve MHP'li milletvekillerinin kabul oyuyla Meclis'ten geçen yasa, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vetosuna takıldı. AK Parti MYK toplantısı sürerken kameraların karşısına geçen ve konu hakkında bilgi veren parti sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yasayı doğru bulmadığını ve bu yüzden veto ettiğini açıkladı.

CUMHURBAŞKANININ İLK VETOSU

Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturduğu günden bugüne kadar ilk kez Meclis'ten çıkan bir kararı veto eden Erdoğan'ın bu kararı tarihe geçti.