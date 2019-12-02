Haberler » Güncel » Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı süresi içerisindeki ilk vetosu kendi partisine - Haber

Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı süresi içerisindeki ilk vetosu kendi partisine

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Meclis'ten geçen; 15 ilde bulunan termik santrallerin bacalarına filtre takılmasının 2,5 yıl daha uzatılması kararını veto etti. Erdoğan'ın 24 Haziran 2018 tarihinde göreve geldiği günden itibaren ilk vetosu, kendi partisi ve iktidar ortağı MHP'li vekillerin aldığı ortak karara geldi.

02.12.2019 17:53 | Son Güncelleme: 02.12.2019 18:01

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cumhurbaşkanlığı süresi içerisindeki ilk vetosunu kendi partisi ve ittifak ortağı MHP'nin aldığı karara verdi.

Geçtiğimiz günlerde 'nin 15 ilinde bulunan termik santrallerin baca filtrelerinin takılmasını 2,5 yıl daha erteleyen kanun teklifi AK Parti ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla kabul edilmişti. Meclis'ten çıkan bu karar sonrası santrallerin bulunduğu iller başta olmak üzere kamuoyunda tepkiler yükselmişti.

ERDOĞAN VETO ETTİ

AK Parti ve MHP'li milletvekillerinin kabul oyuyla Meclis'ten geçen yasa, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vetosuna takıldı. AK Parti MYK toplantısı sürerken kameraların karşısına geçen ve konu hakkında bilgi veren parti sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yasayı doğru bulmadığını ve bu yüzden veto ettiğini açıkladı.

CUMHURBAŞKANININ İLK VETOSU

Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturduğu günden bugüne kadar ilk kez Meclis'ten çıkan bir kararı veto eden Erdoğan'ın bu kararı tarihe geçti.

Son Dakika: Erdoğan, santral bacalarına filtre takılmasını erteleyen düzenlemeyi veto ettiSon Dakika: Erdoğan, santral bacalarına filtre takılmasını erteleyen düzenlemeyi veto etti

Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı süresi içerisindeki ilk vetosu kendi partisine

AK Parti, Türkiye, MHP, Politika, Güncel


Güncel

Son Dakika Haberleri

18:26 Su kanalına düşen at kurtarıldı - HATAY - Haber
18:26 İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cihangiri: "ABD, Suudi Arabistan ve İsrail, İran'ı çökertmenin... - Haber
18:24 Söke'de sağlık memurları darp edildi - Haber
18:24 Çubuk'ta kaçarken yakalanan hırsızlık zanlısı tutuklandı - Haber
18:22 RTÜK: 18 yaş üstü yayınlarda zorunlu PIN uygulaması örnek olmalı - Haber
18:17 Cezaevinde rahatsızlanan Selahattin Demirtaş: Halkım bilsin, böyle bir hastalığım var - Haber
17:53 Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı süresi içerisindeki ilk vetosu kendi partisine - Haber
17:53 AK Parti'den Davutoğlu, Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu'nun fotoğrafına ilk yorum - Haber
17:46 Kanada'da 40 araç birbirine girdi: 1 ölü - Haber
17:40 Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Selahattin Demirtaş açıklaması: Hastaneye sevk edilmiştir - Haber
15:12 Asgari ücret pazarlıklarında işçi ve işveren temsilcileri ilk fikir ayrılığını yaşadı
14:02 PİAR Araştırma'nın son seçim anketine göre Cumhurbaşkanlığı yarışında İmamoğlu önde
13:25 Japonya'da bir otel, Youtube'dan canlı yayın yapma şartıyla geceliği 1 dolara oda kiralıyor
13:10 Esrarengiz görüntünün çekildiği köyde büyük korku hakim
10:05 Cüneyt Arkın'a benzeyen kıraathane işletmecisi, fotoğraf çektirmekten çaylara yetişemiyor
2.12.2019 18:27:22