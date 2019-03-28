Erdoğan'ın Dünya Tiyatrolar Günü'nü Kutladığı Videoda Yer Alan Sanatçılar: Cumhurbaşkanlığı İçin Çekildiğini Bilmiyorduk

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Dünya Tiyatrolar Günü'nü kutladığı videoda yer alan sanatçılardan açıklama geldi. Haldun Dormen, Suna Keskin, Nevra Serezli ve Göksel Kortay, Nilgün Belgün'ün daveti üzerine çekimlere gittiklerini ve klibin Cumhurbaşkanlığı için hazırlandığını bilmediklerini söylediler.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Dünya Tiyatrolar Günü'nü kutladığı videoda yer alan sanatçılardan açıklama geldi.

Cumhuriyet'ten Öznur Oğraş Çolak ve Ayça Han'ın hazırladığı habere göre sanatçılar, klibin Cumhurbaşkanlığı için hazırlandığını bilmediklerini söylediler.

"TAMAMEN NİLGÜN'ÜN KURBANI OLDUK"

Söz konusu isimler, şunları kaydettiler:

Haldun Dormen, "Tamamen Nilgün'ün kurbanı olduk diyorum, hiçbirimiz bunun siyasi bir sonucu olacağından haberdar değildik. Ben bu zamana kadar AKP'den gelen hiçbir davete, hiçbir yemeğe katılmadım. Nilgün'ün haberi var mıydı yok muydu bilmiyorum, kendisi de olmadığını söylüyor." dedi.

Haldun Dormen

"CUMHURBAŞKANLIĞI İÇİN ÇEKİLDİĞİNİ BİLMİYORDUM"

Suna Keskin, "Teklif bana Nilgün Belgün'den geldi, söz konusu tiyatro ve sanat olunca benim için akan sular durur. Dünya Tiyatro Günü için bir klip dediği için kabul ettim. Ama ben klibin Cumhurbaşkanlığı için çekildiğini bilmiyordum. Ben de klip yayımlandıktan sonra öğrendim." dedi.

"ART NİYET ARAMIYORUM"

Nevra Serezli, "Tiyatro için bir şarkı yapıldı ve 'Dünya Tiyatro Günü'nde yayınlanacak' denildi. Onun için gittim sorgulamadım açıkçası. Haldun Dormen ve diğer arkadaşlarımın ismini de duyunca… Nilgün Belgün beni aramış ulaşamamış, BKM'nin müdürü aradı 'Tiyatro Günü için bir klip çekiliyor' dedi. Bir nebze yardımcı olunursa diye gittim. Ama sonradan klibin sonuna bir şeyler konulmuş bilmiyorum. Olumlu yönden de bakmak gerekirse Cumhurbaşkanı Dünya Tiyatro Günü'nü kutlamış. Yaşını başını almış insanlarız, kolay kolay kullanılmayız, art niyet aramıyorum. Biz sanatçılar, çocuklar için ya da engelliler için denildiğinde tabii varım diyoruz. Bazı zamanlarda bunu düşünmezsiniz tiyatro lafı denilince gittim." diye konuştu.

Nevra Serezli

"HABERİMİZ YOKTU"

Göksel Kortay, "Nilgün Belgün'ün davetiyle gittik haberimiz yoktu. Videoyu da akşam 17.00'de izleyince gördük ne olduğunu. Ama biz bu ülkenin sanatçılarıyız, bu ülkenin halkına sanat yapıyoruz, tası tarağı toparlayıp gidemeyiz. Cumhurbaşkanlığı için yapıldığını bilseydim gider miydim, net bir şey söyleyemiyorum tabii ama; sanat ayrımcı değil, birleştiricidir. Ben her türlü yasaklamaya karşı özgürlükten demokrasiden yanayım. Sanata emek vermiş sanatçıların Dünya Tiyatro Günü kutlu olsun, dilerim tiyatrolar hiç boş kalmaz. Tiyatro bitmez, tiyatro benim bitmez sevdamdır." dedi.

Göksel Kortay

ERDOĞAN PAYLAŞMIŞTI

"Sanat Varsa Hayat Var" başlıklı klip, Cumhurbaşkanlığı ve Erdoğan, tarafından sosyal medyada paylaşılmıştı.