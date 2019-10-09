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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Barış Pınarı Harekatı emrini verdiği anın videosu paylaşıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Barış Pınarı Harekatı esnasında kurmaylarına talimat verdiği anların videosu paylaşıldı.

09.10.2019 18:21

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlattığını bildirdi.

Erdoğan, Twitter hesabından Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında şunları kaydetti:

"Türk Silahlı Kuvvetleri'miz Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı #BarışPınarıHarekatı'nı başlatmıştır. Amacımız güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmektir. Barış Pınarı Harekatı ile ülkemize yönelik terör tehdidini bertaraf edeceğiz. Oluşturacağımız güvenli bölge sayesinde Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönmelerini sağlayacağız. Suriye'nin toprak bütünlüğünü koruyacak, tüm bölge halkını terörün pençesinden kurtaracağız. Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan kahraman Mehmetçiklerimizin her birini alınlarından öpüyor, kendilerine ve bu harekatta Türkiye ile birlikte olan tüm yerel destek unsurlarına muvaffakiyetler diliyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun."

O ANLARIN VİDEOSU PAYLAŞILDI

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Barış Pınarı Harekatı'nın başlaması talimatını verdiği anların görüntüleri paylaşıldı.

NE OLMUŞTU?

Türkiye'nin ABD ile Güvenli Bölge konusunda anlaşamamasının ardından Suriye'ye düzenlenmesi beklenen ve günlerdir konuşulan harekat bugün saat 16.00'da başladı. Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı adı verilen harekatın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatıldığını duyurdu. Harekat kapsamında PKK/YPG'ye ait hedefler jetlerle vuruldu. Karadan giren Türk ordusu saat 18.00 itibariyle sınırın 25 kilometre kadar içerisine girmeyi başardı.

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