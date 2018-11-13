Erdoğan'ın Halk Bankası Sorusuna Yanıt Veren Trump: Döner Dönmez Talimat Vereceğim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa dönüşü uçakta Trump ile yaptığı görüşme ve Halk Bankası ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. ABD Başkanı'na Halk Bankası ile ilgili gelişmeleri tekrar hatırlattığını ifade eden Erdoğan, Trump'ın "Döner dönmez talimatı vereceğim. Ben bu işin bittiğini zannediyorum." şeklinde yanıt verdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa dönüşü uçakta Kaşıkçı cinayeti, Trump ile yaptığı görüşme, Halk Bankası ile Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'deki gerilimle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalarda öne çıkanlar;

TRUMP İLE YAPILAN GÖRÜŞMEDE SURİYE'DEKİ GELİŞMELER ELE ALINDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile gerçekleştirdikleri görüşmede Suriye'deki gelişmeleri ele aldıklarını belirtti.

"İdlib konusuna çok önem veriyor. Oradaki başarımızı takdirle karşılıyor, övüyor." diyen Erdoğan şöyle devam etti:

"YPG konusunda da, bazı konularda da kendi aralarında bir iletişimsizlik var gibi geliyor bana. 'Bu konuda daberaber yapabileceğimiz çok şey olabilir' dedim. Fırat'ın doğusunu görüyorsunuz çözemiyoruz ve burada farklı gelişmeler var. Bu konuda gerek Mevlüt beyin gerek savunma bakanımızın muhatapları ile yapacakları çalışmalar inşallah bizi daha rahatlatacaktır."

"3 PKK'LININ BAŞINA ÖDÜL KOYULMASI GEÇ KALMIŞ BİRT ADIM"

Erdoğan'a ABD'nin terör örgütü PKK'nın üst düzey üç yöneticisinin başına ödül koyması da soruldu. ABD'nin çıkışını "Geç kalmış bir adım" olarak niteleyen Erdoğan, "Biz bunu, PKK ile PYD'nin ayrı yapiılar olduğunu meşrulaştırmak için ortaya atılmış bir oyun biçiminde telakki ediyoruz." dedi.

"TRUMP, HALK BANKASI İÇİN TALİMATI VERECEĞİNİ SÖYLEDİ"

ABD Başkanı'na Halk Bankası ile ilgili gelişmeleri tekrar hatırlattığını belirten Erdoğan, Trump'ın "Döner dönmez talimatı vereceğim. Ben bu işin bittiğini zannediyorum. Niye bu kadar uzadı? " şeklinde yanıt verdiğini söyledi.