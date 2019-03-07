Erdoğan'ın "HDP'lilere Terörist Demedim" Sözlerine Temelli'den Yanıt: Kaydı Var

Bingöl'de seçim büro açılışında konuşan Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Erdoğan'ın "Ben HDP'lilere terörist demedim. İspatlasınlar gereğini yaparım" sözlerini hatırlatarak, "Söylediklerinin kaydı var. Sosyal medya senin videolarınla dolu. Kalktı bize 'defolun gidin' dedi. Sen kimi kimin ülkesinden kovuyorsun? Biz buradayız, ortak vatanımızdayız, geleceğimize sahip çıkıyoruz ve 31 Mart'ta sandığa gidiyoruz" dedi.

Sezai Temelli, seçim programları Bingöl'de halkla buluştu. Bitlis'ten yola çıkan Temelli, Bingöl'ün Karlıova ilçesine geldi. Temelli'ye, DBP Eş Genel Başkanı Mehmet Aslan da eşlik etti.

ADALET BAKANLIĞINA ÇAĞRI

Temelli konuşmasına halkın Regaip Kandili'nin kutlayarak başladı. Bu ülkeye barış, adalet ve hukukun gelmesi gerektiğini dile getiren Temelli, "Dün olduğu gibi bugün de barış mücadelesini devam ettiriyoruz. Kürdü ile Türkü ile bir arada yaşamak için mücadele ediyoruz. Kürt halkı bu mücadelenin önünde yürüyor, Leyla Güven'de bu mücadelenin en önünde yürüyor. Tam 120 gündür açlık grevinde. Cezaevlerinde 300'den fazla yoldaşımız, Hewler'de, Avrupa'da arkadaşlarımız açlık grevinde. Sadece adalet istiyorlar. Bugün Anayasa Mahkemesi bile bir karar aldı. Devleti tazminat vermeye mahkum etti. Buradan adalet bakanlığına çağrıda bulunuyorum, hukukun gereği neyse onu yap. Bu siyasi bir konu değil, hukuki bir konudur. Bu ülkenin adalete ihtiyacı var, boş lafa değil " dedi.

"BİZDEN ÇALINANI GERİ ALACAĞIZ"

Tüm Türkiye halklarına "Faşizme geçit vermeyeceğiz" sözü veren Temelli, "Biz tüm halklar omuz omuza vereceğiz, faşizme karşı direnişimizi yükselteceğiz. Bu kararlılıktan korktuğu için sabah akşam HDP'ye saldırıyor. Bizde dışlamak, ötekileştirmek yok. O onların erdemidir. Biz siyaset yapacağız, hep beraber bizden çalınanı geri alacağız" ifadesinde bulundu.

ERDOĞAN'A: SÖYLEDİKLERİNİN KAYDI VAR

Erdoğan'ın "Ben HDP'lilere terörist demedim. İspatlasınlar gereğini yaparım" sözlerini hatırlatan Temelli, "Onun gözünde herkes terörist. Sonra çıkıp inkar ediyor. 'Nerde dedim' diyor, Her gün dedin, her gün TV'lerde söyledin. Söylediklerinin kaydı var. Sosyal medya senin videolarınla dolu. Artık bu şiddet dilinden herkes yoruldu, üç gün sus dedim o artık günde üç defa konuşuyor. Ne konuşuyor; şiddet, baskı, nefret ve kin konuşuyor. Artık yeni dörtlüsü bu. Kalktı bize 'defolun gidin' dedi. Sen kimi kimin ülkesinden kovuyorsun? Biz buradayız, ortak vatanımızdayız, geleceğimize sahip çıkıyoruz ve 31 Mart'ta sandığa gidiyoruz" diye konuştu.

"UZAYA GİT BİR DAHA DA GELME"

"Patates soğan, güle güle Erdoğan" sloganlarına karşı Temelli, "Soğan soğan olalı böyle zulüm görmedi" dedi. Erdoğan'ın "Biz uzaya gidiyoruz" sözlerine atıfta bulunan Temelli, "3 1 Mart'ta biz seni emekli edeceğiz. Uzaya mı gidiyorsun, git ve bir daha da gelme. İnsanlara yaptığı kötülüktür, bu kötülüğe hep birlikte karşı çıkalım" ifadesinde bulundu.

ERDOĞAN'IN 'HIZLI TREN' VAADİNE ELEŞTİRİ

Erdoğan'ın Mardin mitinginde "Mardin'e hızlı tren getireceğiz" sözlerine atıfta bulunan Temelli, "Bugün Mardin'deydi, havası iyi gelir dedik belki ama gelmedi. 'Mardinliler size hızlı tren yapacağım' diyor. Mardinliler hızlı treni ne yapacak?Mardinliler nereye gidecek? Mardin'in ekilebilir alanlarının yüzde 30'yok olmuş, 'hızlı tren yapacağım' diyor. O'nun derdi Mardin değil, hızlı tren değil, onun derdi arkadaşı olan müteahhit. Doğduğumuz yerde doymak istiyoruz. Gidip İstanbul'un inşaatların ölmek istemiyoruz, mevsimlik işçi olmak istemiyoruz" dedi.

"KÜÇÜK YAŞTA EVLİLİĞE YOL AÇMAYA ÇALIŞIYORLAR"

8 Mart önce kadınlara yönelik açıklamalarda bulunan Temelli şöyle devam etti:

"Kentlerimizi kadın kentleri yapacağız. Kadınlar belediyelerimizde iktidara gelecek. Söz yetki karar kadında, kadınlar iktidara. Bu 8 Mart'ta tüm kadınlar alanlarda olacak. Tüm kadınlar HDP'de birleşecek, HDP iktidara yürüyecek. AKP döneminde binlerce kadın öldürüldü, kadına şiddet olağanlaştı. Hala bu konuda bir çözüm yok. Neyin peşindeler biliyor musunuz? Küçük yaşta evliliklere yol açma ve onlarla evlenenlere af çıkarma peşindeler."

Çiftçi ve esnafa seslenen Temelli, "Yaşadıklarımız bizim kaderimiz değil. Biz birlikte bunu değiştirebiliriz. Gelin 31 Mart'ta hep birlikte sandıklara çıkalım ve Türkiye'nin önünü açalım" dedi.