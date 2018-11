Erdoğan'ın Hediye Ettiği Tüfekle Tokyo Yaz Olimpiyatları'na Hazırlanıyor

28 Kasım 2018 Çarşamba 10:13



Kahramanmaraşlı milli trapçı Safiye Sarıtürk, 2020'de Japonya 'nın Tokyo kentinde düzenlenecek olan yaz olimpiyatlarına katılmak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın hediye ettiği tüfekle antrenmanlarını sürdürüyor.Ulusal ve uluslararası yarışmalarda birçok kez dereceler elde eden Kahramanmaraşlı milli trapçı Safiye Sarıtürk, Cumhurbaşkanı Erdoğan 'ın kendisine 5 yıl önce hediye ettiği tüfekle olimpiyatlara katılabilmek için çalıştığını ve inançlı olduğunu söyledi. 2019 yılında ülke kotasını aşıp güzel işler çıkaracağını söyleyen Sarıtürk, "Ülke kotasını alarak 2020 Tokyo Olimpiyatları'na adımı yazdırmayı istiklal marşımızı dinletmeyi istiyorum. Cumhurbaşkanımızın hediye ettiği tüfekle atış yapıyorum ve o tüfek sayesinde belki olimpiyat derecesiyle ülkeye döneceğiz. İnşallah güzel şeyler olur, herkese sonsuz teşekkürler" diye konuştu.Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Kabakçı: "Biz Safiye'nin her zaman yanındayız"Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı ise Safiye'nin her zaman yanında ve destekçisi olduğunu belirterek, "Safiye, atıcılık sporunda dünyaya mal olmuş özellikle Kahramanmaraşımızın yetiştirdiği bu branşta en önemli sporcularımızdan birisi. Kahramanmaraş'ta altyapıdan yetişerek ilk gittiği dünya şampiyonasında dünya ikincisi olmuş bir sporcu. Sporcu ve sporcunun en büyük destekçisi olan Cumhurbaşkanımız Safiye Sarıtürk'e tüfek hediye etti ve ondan sonra da çok önemi bir süreç başladı. Bugün Safiye, 2020 Tokyo Yaz Olimpiyatları'nın katılım kotasına girmek üzere. Safiye, önemli bir çalışma programı içerisinde olimpiyatlara hazırlanıyor. Biz Safiye'nin her zaman yanındayız" açıklamasını yaptı. - KAHRAMANMARAŞ