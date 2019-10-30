Erdoğan'ın her davetine katılan Gülben Ergen, 29 Ekim davetine katılmadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul töreni düzenlendi. Ünlü isimlerin akın ettiği davette Gülben Ergen'in olmaması kafaları karıştırdı.

ÜNLÜ İSİMLER AKIN ETTİ

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kabul Töreni, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi. Kabul törenine Orhan Gencebay, Engin Altan Düzyatan, Acun Ilıcalı, Kibariye, Burcu Esmersoy, Eser Yenenler, Demet Akalın, Okan Kurt, Oğuzhan Koç, Reynmen, Nihat Hatipoğlu, Esra Erol, Yonca Evcimik, Nihat Doğan ve Ümit Besen gibi ünlü isimler katıldı.

DAVETE KATILMADI

Yıllardır Erdoğan'ın verdiği her davete katılan Gülben Ergen'in dün akşam düzenlenen davette olmaması ise dikkat çekti. Ergen'e ünlü isimlere gönderilen davetiyenin gidip gitmediği ise henüz bilinmiyor.

İMAMOĞLU'NU DESTEKLEMİŞTİ

Gülben Ergen 23 Haziran seçimlerinde Ekrem İmamoğlu'nu destekleyerek "Tebrikler eşine ve çocuklarına hep aşkla bakan ve her fırsatta ailesine minnetle teşekkür eden Ekrem İmamoğlu. İstanbul ve ülkemiz için hayırlı olsun." demişti.