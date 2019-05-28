Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Dolmabahçe'de düzenlediği iftar yemeğine davet edilmeyen Mustafa Ceceli ve eşi Selin İmer'in programa katılmak istediği ama kapıdan geri çevrildikleri iddia edildi. Ceceli hakkında çıkan iddiaları sosyal medya hesabından yalanladı.

"ÖZEL HAYATLARINDAN DOLAYI DAVET EDİLMEDİLER"

Konu hakkında TV100'de yayınlanan Duymadık Demeyin programında konuşan Seren Serengil ve Cengiz Semercioğlu, ikili özel hayatlarında yaşanan ilişki durumundan dolayı davet edilmediklerini iddia etti.

"İFTİRA ATANLAR İSPATLA MÜKELLEFTİR"

Konu hakkında Instagram hesabından açıklama yapan Mustafa Ceceli, "Hakkımda iftira atanlar bunu ispatla mükelleftir! Yasal süreç başlamıştır; elimden geleni ardıma koymayacağımdan emin olabilirsin. Nasıl oluyorsa onlarca gazetecinin olduğu bir yerde; bu iftiraya dair ne bir video ne de bir fotoğraf var! Bu iddiayı yayan ve buna inanan akla ziyan mantaliteyi kötü niyetleriyle baş başa bırakıyorum" dedi.

Mustafa Ceceli İddiaları Yalanladı" alt="Erdoğan'ın İftar Davetine Alınmadığı Söylenen Mustafa Ceceli İddiaları Yalanladı"/>