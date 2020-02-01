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Erdoğan'ın imzasıyla Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne Burhan Ersoy atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne Vakıflar Genel Müdür Yardımcısı Burhan Ersoy atandı.

01.02.2020 14:38 | Son Güncelleme: 01.02.2020 14:57

Cumhurbaşkanlığı atama kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, Vakıflar Genel Müdür Yardımcısı Burhan Ersoy, Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne getirildi.

Resmi Gazete'de Hazine ve Maliye Bakanlığına ilişkin Cumhurbaşkanlığı atama kararı da yer aldı. Yapılan yeterlilik sınavları sonucunda başarı gösteren 350 vergi müfettiş yardımcısı, vergi müfettişliğine atandı.

BURHAN ERSOY KİMDİR?

1958 Samsun doğumlu olup, İslam Enstitüsü bölümü mezunudur. Başbakanlık, Bayındırlık Bakanlığı, Karayolları, TBMM'de Bakan Müşaviri olarak görev yapmıştır. T.C Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Genel Md. Yrd. ve Vakıflar Meclisi üyesi görevlerinde bulunmuştur.

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Erdoğan'ın imzasıyla Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne Burhan Ersoy atandı

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