Erdoğan'ın İmzasıyla Yayınlanan İlanda "İstanbul" Detayı Dikkat Çekti

AK Parti'nin resmi Twitter hesabından bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla bir seçim değerlendirmesi yayımlandı.

"BU SEÇİMİN MAĞLUBU YOKTUR"

Sözcü'de yer alan habere göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan değerlendirmesinde, "Bu seçimin mağlubu yoktur. Galibi: Bize destek versin yahut vermesin sandıkta oyunu kullanan halkımızın her bir ferdidir" ifadesini kullandı.

AK PARTİ'NİN 15 BÜYÜKŞEHRİ KAZANDIĞINA VURGU YAPILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin 15 büyükşehri kazandığını ifade ederken, "Halkımız 15'i büyükşehir olmak üzere 24 il, 536 ilçe ve 200 beldede yine AK Partimizi tercih etmiştir" ifadesini kullandı.

İSTANBUL'U SAYMADI

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kazanılan büyükşehirlerin arasında İstanbul'u saymadı. Cumhurbaşkanı açıklamasında sandıktan gerekli derslerin çıkarılacağına vurgu yaptı

İL BAŞKANI "KAZANDIK" DEDİ

Dün ise AKP İstanbul İl Başkanı Mustafa Şenocak "Sonucu değiştirecek kadar usulsüzlük söz konusudur ve dün söylediğimiz gibi İstanbul'da kazanan AK PARTİ ve Binali Yıldırım"dır" demiş ve Binali Yıldırım'ı galip ilan etmişti.

İşte Erdoğan imzasıyla yayınlanan o mesaj;