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Erdoğan'ın "İncirlik'i kapatırız" sözlerine ABD'den ilk yanıt: Ciddi iseler ittifak meselesi olur

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Senatosu'nun 'Ermeni Soykırımı kararı' sonrası yaptığı "İncirlik'i kapatırız" çıkışının ardından ABD'den ilk yanıt geldi. Savunma Bakanı Mark Esper, "Ciddi iseler ittifak meselesi olur" dedi.

17.12.2019 07:56 | Son Güncelleme: 17.12.2019 08:08

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Hava Üssü ve Kürecik Radar Üssü'yle ilgili sözlerine yanıt verdi. Esper, "Bu konu daha önce bana gelmedi. Ben de ilk kez gazetelerden gördüm ve dolayısıyla bundan tam olarak ne kastettiklerini ve ne ölçüde ciddi olduklarını mevkidaşımla konuşmam gerekir" dedi.

Esper, 2. Dünya Savaşı sırasında 5 bin Amerikan askerinin öldürüldüğü Ardenler Taarruzu'nun yıl dönümü için gittiği Lüksemburg dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"MEVKİDAŞIMLA KONUŞMAM GEREKİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Senatosu'nun yaptırım tasarısına karşı Türkiye'nin İncirlik ve Kürecik'i Amerikan askerlerine kapatma konusundaki açıklamalarına ilişkin bir soruya yanıt veren Esper şu ifadeleri kullandı:

"Bu konu daha önce bana gelmedi. Ben de ilk kez ifade ettiğiniz üzere gazetelerden gördüm ve dolayısıyla bundan tam olarak ne kastettiklerini ve ne ölçüde ciddi olduklarını mevkidaşımla konuşmam gerekir."

ABD Savunma Bakanı Mark Esper

"CİDDİ İSELER BU İTTİFAK MESELESİ OLUR"

Kürecik Radar Üssü konusunun NATO tarafından görüşülmesi gerektiğini anlatan Esper, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tabii öncelikle onların egemen bir devlet olduğunu söylemek gerekir. Dolayısıyla NATO veya yabancı kuvvetleri kendi topraklarında barındırma veya barındırmama konusunda doğal hakları var. Ancak dediğim gibi dediklerinde ciddi iseler bu bir ittifak meselesi olur, ittifaka olan bağlılığınızla ilgilidir."

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