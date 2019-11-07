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Erdoğan'ın Macaristan ziyaretinden dikkat çeken fotoğraflar! Tuna Nehri'ni incelediler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere Macaristan'a geldi. Baş başa görüşme öncesinde Macaristan Başbakanı Orban, Başbakanlık Ofisinin terasından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Tuna Nehri'ni ve Budapeşte'deki bazı simgesel yapıları anlattı.

07.11.2019 16:32 | Son Güncelleme: 07.11.2019 16:40

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye- Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin dördüncü toplantısı kapsamında resmi ziyarette bulunmak üzere, "TC-TUR" uçağıyla TSİ 13.00'de Macaristan'a geldi. Macaristan Başbakanı Orban, Tuna Nehri'ni ve Budapeşte'deki bazı simgesel yapıları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlattığı anlar objektiflere yansıdı.

ERDOĞAN, MACARİSTAN'DA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Liszt Ferenc Havalimanı'na gelişinde, Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakan Yardımcısı Levente Magyar, Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Gabor Kiss, Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Ahmet Akif Oktay ve büyükelçilik personeli tarafından karşılandı.

ERDOĞAN, BUDAPEŞTE'DE TÖRENLE KARŞILANDI

Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 4'üncü toplantısına katılmak üzere Macaristan'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkent Budapeşte'de Macaristan Başbakanı Viktor Orbán tarafından resmi törenle karşılandı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Macaristan'a geldi.

Başbakanı Orban, Başbakanlık Ofisinin terasından, Tuna Nehri'ni ve Budapeşte'deki bazı simgesel yapıları böyle anlattı;

Erdoğan'ın Macaristan ziyaretinden dikkat çeken fotoğraflar! Tuna Nehri'ni incelediler

Macaristan, Politika, Dünya, Güncel

Kaynak: AA


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