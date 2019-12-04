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Erdoğan'ın Macron'un omzuna elini atması sosyal medyada olay oldu

İngiltere'deki NATO zirvesine katılan liderler birebir görüşmeler gerçekleştirdi. Dünya basınının yakından takip ettiği zirvede Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un rahat halleri fotoğraflanırken Erdoğan'ın Macron'un omzuna elini atması dünya gündemine oturdu.

04.12.2019 09:33 | Son Güncelleme: 04.12.2019 09:39Erdoğan'ın Macron'un omzuna elini atması sosyal medyada olay oldu

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için 'ye giden liderler birebir görüşmeler gerçekleştirdi. Dünya basınının yakından takip ettiği zirveye ise Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı Macron'un omzuna elini atması damga vurdu.

ZİRVEYE DAMGA VURAN GÖRÜŞME

Birebir görüşme gerçekleştiren liderlerin tavırları ise gazetecilerin gözünden kaçmadı. Macron'un ABD Başkanı Trump'ın yanında rahat hareketler sergilemesi objektiflere yansıdı. Erdoğan'la da görüşen Fransa liderinin tavırları yine gazetecilerin objektifine yansıdı. Erdoğan'ın Macron'un omzuna elini atması ise dünya gündeminde olay oldu.

"ERDOĞAN ODADAYKEN MACRON"

Sosyal medyada Macron'un, Trump ve Erdoğan'la fotoğrafını paylaşan kullanıcılar. Aradaki farkı gözler önüne serdi. İki fotoğrafı paylaşan kullanıcılar "Erdoğan odada değilken Macron, Erdoğan odadayken Macron" ifadesiyle caps yaptı.

ERDOĞAN: 4'LÜ ZİRVE İYİ GEÇTİ

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın katıldığı Suriye konulu Dörtlü Zirve sona erdi. Londra'daki Başbakanlık Ofisi'nde basına kapalı gerçekleştirilen toplantı, yaklaşık 50 dakika sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvenin ardından ofisten ayrılırken bir gazetecinin görüşmeye ilişkin sorusu üzerine, "Gayet iyi geçti." yanıtını verdi.

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Cumhurbaşkanı, İngiltere, Fransa, Politika, Dünya, Güncel

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