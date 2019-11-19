Erdoğan'ın milletvekillerine talimatı sonrası İYİ Parti'den dikkat çeken erken seçim çağrısı

Ankara kulislerinde uzun süredir konuşulan erken seçim iddiaları sıcaklığını korurken Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti grubunda milletvekillerine verdiği talimatla bu dedikoduları daha da alevlendirdi. Erdoğan, milletvekillerine seslenerek "Bundan böyle kesinlikle kendi seçim bölgesini ihmal etmemeli. Her hafta bölgesine gidecek 3 gün ve bölgesinin tüm ilçelerine mahalle ve köylerine kadar gidecek. Bizlere ulaştırılması gerekenleri ulaştıracak" ifadelerini kullandı. Bu açıklamanın ardından partisinin Bursa İl Teşkilatının düzenlediği programa katılan İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a parlamenter sisteme geçiş için erken seçim çağrısında bulundu.

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İYİ Parti Bursa İl Başkanlığı'nda açıklama yapan Türkkan, burada yaptığı konuşmada "Ülkenin ekonomik durumu ortada. Ancak sayın Erdoğan 2020 yılında kesin bir tarih vererek ve de Parlamenter Sisteme dönmek noktasında erken seçim için mutabakat zaptını imzalarsa, bunların yanında 5-6 icracı Bakanlık verirse ülkenin yeniden inşası için bizde bir fedakarlık yapabiliriz" ifadelerini kullandı.

"SAYIN ERDOĞAN 2020 YILINDA ERKEN SEÇİM İÇİN KESİN TARİH VERECEK"

Lütfü Türkkan şöyle konuştu: "İYİ Parti 2 yıl önce hangi ilkeler ile kuruldu ise bugünde aynı çizgide. İktidar partisi ile bir ittifaktan bahsediliyor. Bizim ne açık nede kapalı kapılar ardında böyle bir talebimiz, pazarlığımız olmadı. Parlamenter Sisteme dönünceye kadar da bu mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Ülkenin ekonomik durumu ortada. Ancak sayın Erdoğan 2020 yılında kesin bir tarih vererek ve de Parlamenter Sisteme dönmek noktasında erken seçim için mutabakat zaptını imzalarsa, bunların yanında 5-6 icracı Bakanlık verirse ülkenin yeniden inşası için bizde bir fedakarlık yapabiliriz. Yoksa biz ülkemizin içinde bulunduğu ortamda milletimize çare olmak için çıktığımız bu yoldan geri dönmeyiz. Sadece iktidara alternatif olmak için parti kurmadık. Büyük Türkiye için bu partiyi sizinle kurduk."

Lütfü Türkkan

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Parti grubunda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milletvekillerine "Bundan böyle kesinlikle kendi seçim bölgesini ihmal etmemeli. Her hafta bölgesine gidecek 3 gün ve bölgesinin tüm ilçelerine mahalle ve köylerine kadar gidecek. Bizlere ulaştırılması gerekenleri ulaştıracak" şeklinde talimat vermesi erken seçim dedikodularını alevlendirmişti.