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Erdoğan'ın "Muharrem İnce'ye dava açın" çağrısına sadece 9 vekil uydu

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde "Milletvekili arkadaşlarıma hırsız ithamında bulunan bu İnce'ye dava açın, hepiniz dava açın" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu çağrısına AK Parti'den sadece 9 vekil uydu.

02.01.2020 15:20 | Son Güncelleme: 02.01.2020 15:28

24 Haziran 2018'deki Cumhurbaşkanlığı seçimi döneminde Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti milletvekillerine rakibi Muharrem İnce'yle ilgili çağrıda bulunmuştu.

"HEPİNİZ DAVA AÇIN" DEMİŞTİ

Erdoğan, 2 Haziran 2018'de yaptığı Konya mitinginde o dönem ki rakibi Muharrem İnce'yi sert sözlerle eleştirmiş ve milletvekillerine çağrıda bulunarak " arkadaşlarıma hırsız ithamında bulunan bu İnce'ye dava açın, hepiniz dava açın" demişti.

ÇAĞRIYA SADECE 9 VEKİL UYDU

Erdoğan'ın çağrısına hangi milletvekillerinin uyduğu ortaya çıktı. Avukat Burak Bekiroğlu'nun paylaştığı listeye göre; İnce hakkında açılan davada şu isimler şikayetçi olarak yer aldı:

- Mehmet Uğur Dilipak

- Metin Külünk

- Murat Baybatur

- Nursel Reyhanlıoğlu

- Recep Şeker

- Ayşe Doğan

- Halis Dalkılıç

- Hüsnüye Erdoğan

- Mehmet Fettah Çiftçi.

Erdoğan'ın

Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Milletvekili, Politika, Güncel


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