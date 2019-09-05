Erdoğan'ın "Nerede şimdi?" dediği Abdüllatif Şener, son görüntüsüyle olay oldu

AK Parti'nin kurucularından olan ve önemli görevlerde bulunan Abdüllatif Şener, partisinden ayrılarak yeni bir parti kurmuştu. Yeni parti kurduğu dönemde iktidara gelme konusunda oldukça hevesli olan Abdüllatif Şener, bunda başarısız olunca CHP saflarına geçmiş ve Konya'dan milletvekili olmuştu.

ERDOĞAN, "NEREDE ŞİMDİ?" DİYE SORMUŞTU

Sivas'ta AK Parti il teşkilatı programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Hatırlayın Sivas'ın içinden de çıktı. Nerede şimdi? Sorsan belki şimdi hatırlamaz. Hatırlayan da hayırla yad etmez" sözleriyle yüklendiği Abdüllatif Şener, son olarak bir yayla şenliğinde ortaya çıktı. Parmakla sayılacak kadar az bir topluluğa hitap eden Şener'in fotoğrafları, sosyal medyada da en çok paylaşılanlar arasına girdi.

"KARDEŞLİK" VURGUSU YAPTI

Şener, katıldığı şenlikte yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: "Yılda bir kez de olsa ulusça sevinçlerimizi, üzüntülerimizi paylaşmamız bu tür organizasyonlarla olmuştur. Anadolu'da bin yıldır, sevgi muhabbeti insana verilen değer, komşuya saygı ayrılık ve kaygılar bu topraklarda yer verilmemiştir. Bu beraberlik coşkusu bize bu toprakları vatan yapmıştır. Binlerce yıllık bu kültürle, her yıl bu şenlikler Anadolu'nun her köşesinde gerçekleştirilmektedir. Birlik ve beraberlik ruhunun taşınması buradan geçmektedir. Sevgi ve kardeşliğimizden hiçbir zaman ayrılmayalım."