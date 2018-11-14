Erdoğan'ın Okuduğu Şiirlerle Birinci Olduk

Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü'nün "İmam Hatipli Yıllar" programı kapsamında tiyatrocu ve sunucu Hüseyin Goncagül Esenlerli gençlerle buluştu. Güzide Özdilek Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin katıldığı program, Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleşti.

İMAM HATİPTE ŞİİRLERLE BÜYÜDÜK

İstanbul İmam Hatip Lisesi'nde geçen hatıraları üzerine bir söyleşi gerçekleştiren Goncagül, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la sınıf arkadaşı olduklarını söyleyerek, "Biz imam hatipte hep şiirlerle büyüdük. Sınıf başkanımız Recep Tayyip Erdoğan okullar arası şiir yarışmasına katıldığımızda Mehmet Akif Ersoy'un 'Zulmü Alkışlayamam' isimli şiirini okudu. Bu şiirin dizelerini şu an herkes biliyor. Erdoğan'ın okuduğu şiirlerle okullar arası yarışmalarda hep birinci olurduk. Şu anda da Cumhurbaşkanımız neredeyse her toplantısında şiir okuyor" ifadelerini kullandı.

Programda şiirler ve ezgiler seslendiren Goncagül, seminerin son bölümünde öğrencilerin sorularını yanıtladı.