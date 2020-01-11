Haberler » Politika » Erdoğan'ın omuz verdiği cenazenin kime ait olduğu ortaya çıktı - Haberler

Erdoğan'ın omuz verdiği cenazenin kime ait olduğu ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Çamlıca Camisi'nde Azize Acar isimli vatandaşın cenaze namazına katıldı. Annesini toprağa veren Nedim Acar, cenazeye katılımından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek, "Allah razı olsun. Bu herkese nasip olmaz" dedi.

11.01.2020 12:04 | Son Güncelleme: 11.01.2020 12:10

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün cuma namazını Büyük Camisi'nde kılmış ardından camide düzenlenen Azize Acar isimli vatandaşın cenazesine katılmıştı.

TABUTA OMUZ VERDİ

Erdoğan daha sonra cenaze namazını kıldıktan sonra tabuta omuz vermişti. Annesini dün toprağa veren Nedim Acar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cenazeye katılımı hakkında İhlas Ajansı'na açıklamalarda bulundu.

"ALLAH BİN KERE RAZI OLSUN"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cenazeye katılmasını değerlendiren Nedim Acar, "Cenazemiz vardı, annemin cenazesi. Hastaydı, yaşlıydı, mekanı cennet olsun İnşallah. Cumhurbaşkanımız da camide Cuma namazına gelmişti. Annemin cenaze namazı da orada kılınacaktı. Geldi katıldı, tabuta omuz verdi. Cenaze aracına kadar bizi yolcu etti. Allah razı olsun. Bu herkese nasip olmaz. Dua etti. Allah bin kere razı olsun Cumhurbaşkanımızdan" dedi.

Cenaze töreninden kareler;

Erdoğan'ın omuz verdiği cenazenin kime ait olduğu ortaya çıktı

Recep Tayyip Erdoğan, Çamlıca, Politika, Güncel


Politika

Son Dakika Haberleri

12:57  Video: Rusya Donanması'na ait geminin Amerikan savaş gemisine 'saldırganca yaklaştığı' iddiası - Haberler
12:53  PİK Dökümcüler Sanayi Sitesindeki kazan patlamasında 1 kişi hayatını kaybetti - Haberler
12:49  Hamile kadını başından vurduğu iddia edilen sanık hakkında 20 yıl hapis cezası istendi - Haberler
12:49  Hisarcık polisinden trafik denetimi - Haberler
12:48  Bangladeş'te 2019'da 7 bin 855 kişi trafik kazalarında hayatını kaybetti - Haberler
12:46  Süleymani'nin ölümüne ağlayan Hamaney'e bir darbe de Twitter'dan! - Haberler
12:04  Son dakika: ABD, Irak'ın "Askerlerinizi çekin" talebini reddetti - Haberler
12:04  Erdoğan'ın omuz verdiği cenazenin kime ait olduğu ortaya çıktı - Haberler
11:17  Önce kokladı, sonra çaldı! Camideki ayakkabı hırsızlığı kamerada - Haberler
10:10  İran füzeyle düşürülen Ukrayna uçağının kara kutusunu Fransa'ya gönderiyor - Haberler
11.01.2020 13:01:27