Erdoğan'ın Övgüyle Bahsettiği Yeni Zelanda Başbakanı'na Ölüm Tehdidi

Cami katliamında 50 kişinin öldürülmesi sonrası sergilediği birleştirici tavır ile tüm dünyanın saygısını kazanan Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern'in ölümle tehdit edildiği ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün yaptığı açıklamada Ardern hakkında övgüyle bahsetti.

New Zealand Herald gazetesinin haberine göre, Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern'e ilk tehdit Twitter'dan geldi.

"SIRADA SEN VARSIN"

İslam karşıtı ve 'beyaz ırkın üstünlüğünü' savunan nefret söylemi ile dolu hesaptan, bir silahın fotoğrafı ile Ardern'i hedef alan "Sırada sen varsın" mesajı paylaşıldı. Bir diğer mesajda ise Ardern ile Yeni Zelanda polisi etiketlendi, aynı fotoğraf eşliğinde "Bir sonraki sen olacaksın" ifadeleri kullanıldı.

POLİS SORUŞTURUYOR

Bu mesajın, Twitter yönetimi tarafından kaldırılmadan önce 48 saat boyunca sosyal medya sitesinde kaldığı öğrenildi. Polis sözcüsü ise New Zealand Herald'a açıklamasında, "Bu meseleden haberdarız ve soruşturuyoruz" diye konuştu.

ERDOĞAN ÖVGÜYLE BAHSETTİ

"Yeni Zelanda makamlarına ve halkına teşekkürü bir borç biliyorum." diyen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Başbakan başta olmak üzere Yeni Zelanda hükümetine kararlı duruş ve hassasiyet için teşekkür etmek istiyorum. Sergilenen empati ve Müslümanlarla dayanışma tüm dünya liderlerine örnek olmalıdır. Caninin adını anmalıyız ama vahşi terör eyleminin unutulup gitmesine müsaade etmemeliyiz."