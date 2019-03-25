Erdoğan'ın Patentini Aldığı Sözün, İki Gazetecinin Olduğu Ortaya Çıktı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, değişmeyen beş daimi üyesi bulunan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin yapısını eleştirmek için kullandığı "Dünya beşten büyüktür" sözünü tescil ettirdi. Erdoğan'ın patentini aldığı söz, gazeteci kardeşler Yıldıray Oğur ile Turgay Oğur'a ait olduğu ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'RTE' markasının ardından "Dünya beşten büyüktür" sözünü de tescil ettirdi. Artık bir marka olan söz altında yapılacak faaliyetler arasında, "Kırtasiye ürünleri, ambalajlama, matbaa, basılı yayınlar, kitap, dergi, takvim, poster, fotoğraf, badana-boya malzemeleri, reklamcılık, pazarlama" yer alıyor.

SÖZ KORUMA ALTINA ALINDI

"Dünya Beşten Büyüktür" sözü aynı zamanda koruma altına alındı. Her yıl mevzuat çerçevesinde ücreti ödenerek Türkiye ve uluslararası zeminde markanın başkaları tarafından kullanılması engelleniyor. Örneğin yabancı bir ülke bu sözü ticari faaliyeti için kullanırsa derhal itiraz yapılacak ve mahkeme kararı ile iptal ettirilebilecek.

"KARDEŞLER, 'DÜNYA BEŞTEN BÜYÜKTÜR' DİYE KAMPANYA BAŞLATMIŞLAR"

Sloganı, Yıldıray Oğur ve Turgay Oğur kardeşler buldu. Gazeteci Yıldıray Oğur ile Turgay Oğur, 2013 yılında Erdoğan'ı ziyaret ederek sloganı anlatıyorlar.

Erdoğan, 22 Ağustos 2013'te katıldığı televizyon programında sloganın bulunuşunu şu ifadelerle anlatıyor:

"Şimdi bu BM Güvenlik Konseyi kesinlikle reforma tabidir. Başlamamız gereken yer aslında bu konudur. Kim BM'den şikayetçiyse, BM Güvenlik Konseyi'nin adil bir çizgiye getirilmesi gerekiyor. Gittiğim her demokrasi konferansında bunu dile getiriyorum. Geçenlerde bizim gazeteci arkadaşlardan iki kardeş beni ziyarete geldi. Turgay ve Yıldıray kardeşler, bir kampanya başlattıklarını söylediler. 'Dünya 5'ten büyüktür' diye. Bence de güzel bir slogan. Dünya 1'den de büyüktür çünkü BM Güvenlik Konseyi'ni Çin ve Rusya'nın kilitlemesi gibi. Bir taraftan bakıyorsunuz, bu 5 daimi üyeden bir tanesi çıkıyor diyor ki; ben Esad'ın savunucusu değilim. Tamam da dünyanın gözü önünde katliam oluyor, dünya buna bir şey demeyecek mi?"