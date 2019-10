Erdoğan'ın Pence'i karşıladığı anların görüntüsü yayınlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'i kabul etti. Külliye'de başlayan görüşmeden Erdoğan'la Pence'in ilk diyalogları kameraya yansıdı. İki ismin gergin olduğu ise dikkatlerden kaçmadı.

KÜLLİYE'DE KRİTİK GÖRÜŞMENİN BAŞLADIĞI ANLAR

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suriye konusunu görüşmek üzere Türkiye'ye geldi. Ankara'ya indikten sonra Külliye'ye geçen Pence, Erdoğan'la görüşmeye başladı. 1 saat 40 dakika süren görüşme öncesi Erdoğan, Pence'i, "Welcome, how are you" ifadesiyle karşıladı. Pence de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

ABD'Lİ HEYET BARIŞ PINARI İÇİN TÜRKİYE'DE

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ve Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey de dün Başkent'e gelmişti. O'Brien ve Jeffrey, Ankara'da ilk görüşmeyi dün Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile gerçekleştirmişti.

Beştepe'de gerçekleşen ve 1,5 saat süren o görüşmede ABD heyeti YPG ile Türkiye arasında "arabuluculuk" teklifini yineledi. ABD heyeti daha sonra, MİT Başkanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'la da bir araya geldi.

KALIN, RUSYA'NIN SURİYE ÖZEL TEMSİLCİSİNİ KABUL ETTİ

Ankara'daki diplomasi trafiğinde bugün bir görüşme de Rusya'nın Suriye Özel Temsilcisi ile gerçekleşti. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Rusya Federasyonu Suriye Özel Temsilcisi Lavrentyev ve beraberindeki heyeti Beştepe'de kabul etti.

JOE BİDEN'LA ERDOĞAN'IN SAMİMİ FOTOĞRAFLARI

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'ın görevi devraldığı Joe Biden'le Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın samimi görüntüleri gündeme geldi. 2017 yılına kadar Başkan Yardımcılığı görevini üstlenen Joe Biden ile Erdoğan'ın samimi olması objektiflere yansımıştı. 2017'de göreve gelen Mike Pence'in bugünkü ziyaretinde ise gergin olması dikkat çekti.

TRUMP'IN MEKTUBU GERGİNLİK YARATTI

ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yazdığı, 9 Ekim 2019 tarihini taşıyan skandal mektubu ortaya çıkmıştı. Trump, mektubunda Erdoğan'ın, PKK terör örgütünün Suriye kolu PYD-YPG'nin silahlı birliklerinin başındaki terörist Ferhat Abdi Şahin ile müzakere etmesini istemişti.

Trump mektupta, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, PKK terör örgütünün Suriye kolu PYD-YPG'nin silahlı birliklerinin başındaki kod adı "Şahin Cilo", asıl adı Ferhat Abdi Şahin olan, ancak kendisini Amerikalılar'a "General Mazlum Kobani" diye tanıtan teröristle müzakereye oturmasını önerdi.

Trump'ın mektubunun tam metni şöyle;

Sayın Cumhurbaşkanı,

Hadi iyi bir anlaşma yapmaya çalışalım. Siz binlerce kişinin öldürülmesinin sorumlusu olmak istemezsiniz, ben de Türk ekonomisini yok etmek istemem-ki yaparım. Bu konuda yapabileceklerimin küçük bir örneğini Rahip Brunson'da ortaya koymuştum.

"GENERAL MAZLUM TAVİZ VERMEYE RAZI"

Sizin sorunlarınızı çözmek için çok çalışıyorum. Dünyayı hayal kırıklığına uğratmayın. İyi bir anlaşma yapabilirsiniz. General Mazlum (Şahin Cilo adlı PKK'lı) sizinle müzakere etmek istiyor geçmişte yapamayacağı pek çok tavizi vermeye razı. Yeni elime geçen, bana hitaben yazdığı mektubu ekte size gönderiyorum.

Eğer bunu doğru ve insani şekilde yapabilirseniz, tarih size olumlu bakacaktır. Eğer iyi şeyler olmaz ise sizi sonsuza kadar şeytan olarak görecektir. Katı bir adam olmayın. Deli olmayın.

Sizi daha sonra arayacağım

Saygılarımla

Donald Trump