Erdoğan'ın "S-400'den Sonra S-500" Çıkışına Rusya'dan İlk Cevap Geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın S-400 ve S-500 savunma sistemleri hakkındaki kararlı açıklamalarını yorumlayan Rusya Devlet Duması Savunma Komitesi Başkan Yardımcısı Yuriy Şvıtkin, Rusya ve Türkiye arasında askeri alanda yürütülen iş birliğinin karşılıklı faydaya dayandığını ve mevcut anlaşmalara sıkı biçimde bağlı kalınarak yürütüldüğünü söyledi.

"İŞ BİRLİĞİ KARŞILIK FAYDAYA DAYANIYOR"

Sputnik'e konuşan Rusya Devlet Duması Savunma Komitesi Başkan Yardımcısı Yuriy Şvıtkin, "Kuşkusuz, Türkiye'nin Rusya'yla askeri-teknik iş birliğiyle ilgili ikili anlaşmalar çerçevesinde gerçekleştiriliyor. Bu iş birliği, karşılıklı faydaya dayanıyor. Bununla birlikte Türkiye'nin çıkar alanı içinde yer aldığını belirtmemiz gerekir. ABD, askeri-teknik iş birliği alanında rekabet için her türlü çabayı gösteriyor ancak özellikle S-400 ve gelecekte piyasaya sunulacak olan S-500, fiyat, kalite, verimlilik bakımından ABD'li muadillerinin önünde. Bu nedenle de Türkiye tercihini bunlardan yana kullanıyor" dedi.

"S-400 DÜŞMANI HEDEF ALMIYOR"

Rus siyasetçi, Türkiye'de konuşlandırılacak S-400 füze savunma sistemlerinin tamamen savunma amaçlı olduğunu ve herhangi bir düşmanı hedef almadığını kaydetti. Şvıtkin, Rusya'nın Türkiye'yle askeri-teknik işbirliğini daha da geliştirme niyetinde olduğunu sözlerine ekledi.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "S-400 konusunda işi bitirdik, geri dönüşümüz asla olamaz. Ruslarla anlaştık, ortak üretime gireceğiz, belki S-400'den sonra S-500'e gireceğiz" demişti.