Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sandığından 166 Oyla Binali Yıldırım Birinci Çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar Saffet Çebi Ortaokulu'nda 3300 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Erdoğan'ın oy kullandığı sandıktan 166 oy ile Binali Yıldırım birinci çıktı.
ERDOĞAN'IN OY KULLANDIĞI SANDIKTAN BİNALİ YILDIRIM'A 166 OY ÇIKTI
Kayıtlı 332 seçmenin bulunduğu Erdoğan'ın oy kullandığı sandıktan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'a 166 oy, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'na 104 oy çıktı.
277 OY GEÇERLİ, 9 OY GEÇERSİZ SAYILDI
DSP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muammer Aydın'a 1, DP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ersan Gökgöz'e 1, Saadet Partisi adayı Necdet Gökçınar'a 4, Komünist Parti adayına ise 1 oy çıktı. 322 seçmenin bulunduğu sandıkta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışında 277 oy geçerli, 9 oy ise geçersiz sayıldı.
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Kaynak: DHA