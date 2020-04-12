Erdoğan’ın Soylu’nun istifa mektubunu ’Şimdi zamanı değil’ diyerek yırttığı konuşuluyor

Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla İçişleri Bakanlığı görevinden ayrıldığını duyurdu. Twitter hesabından paylaşım yapan Soylu, hafta sonu sokağa çıkma yasağı kararının uygulanması sorumluluğunun her yönüyle kendisine ait olduğunu belirtti.

ERDOĞAN'IN İSTİFA MEKTUBUNU YIRTTIĞI KONUŞULDU

Gündeme bomba gibi düşen istifa kararı sonrası gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrildi. Soylu'nun istifasını kabul edip etmeyeceği merak konusu olan Erdoğan'ın istifa mektubunu yırtarak "Şimdi istifa edecek zaman değil" dediği konuşuldu.

YÜZ YÜZE GÖRÜŞTÜLER

Ankara'da bulunan Süleyman Soylu, istifasının kabul görmemesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yüz yüze görüşmek üzere İstanbul'a geçti.

İSTİFA KABUL EDİLMEDİ

Yaşanan tüm bu gelişmelerin ardından İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Sayın Bakanımız istifa talebini Sayın Cumhurbaşkanımıza sunmuş, Cumhurbaşkanımız bu talebi uygun bulmadığını kendisine ifade etmiştir. Bir makam sahibinin istifasını sunması kendi takdiridir, fakat nihai karar Sayın Cumhurbaşkanımıza aittir. İçişleri Bakanımızın istifası kabul edilmemiştir, kendisi görevine devam edecektir."