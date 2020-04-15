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Erdoğan'ın isteğiyle AK Parti'den istifa eden Yeneroğlu: İnfaz yasasının AYM tarafından iptal edileceği aşikar

Sürpriz bir kararla AK Parti'den istifa eden, istifasına gerekçe olarak da "Erdoğan istedi" diyen Mustafa Yeneroğlu, yürürlüğe giren infaz yasasının "ayrımcılık yasağına" aykırı olduğunu ve Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edileceğinin aşikar olduğunu söyledi.

15.04.2020 16:01 | Son Güncelleme: 15.04.2020 16:26

Geçtiğimiz aylarda sürpriz bir kararla AK Parti'den istifa eden ve 9 Mart günü kurulan DEVA Partisi'nin Genel Başkan Yardımcısı olan Mustafa Yeneroğlu, Resmi Gazete'de yayımlanan infaz yasasının Anayasa Mahkemesi'nden (AYM) döneceğini iddia etti.

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı ve İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, yürürlüğe giren infaz paketi hakkında Meclis'e sunulduğu ilk günden beri; partilerin, kamuoyunun ve akademisyenlerin eleştirilerinin dikkate alınmadığını hatırlatarak, "Demokratik bir toplumun ihtiyaçlarını karşılamaktan çok uzak olan bu yasanın, başta hukuk devleti ve eşitlik ilkesi olmak üzere, anayasaya aykırılıkları nedeniyle Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edileceği ya da kapsamının genişletileceği aşikârdır" dedi.

"AYRIMCILIK YASAĞINA AYKIRI"

"Ülkemizde sivil toplumun gelişmesi için uğraşan aydınlar ve hala haklarında bir hüküm verilmemiş, yani hukukun temel ilkesi olan masumiyet karinesine göre henüz masum olanlar, bu kanundan yararlanamayacaktır" ifadelerini kullanan Yeneroğlu, belirli suçların kapsam dışı bırakılmasının Anayasa'da düzenlenen eşitlik ilkesine ve AİHS'de düzenlenen ayrımcılık yasağına aykırı olduğunu kaydetti.

DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu'nun TBMM'DE kabul edilen Ceza İnfaz Paketi ile ilgili değerlendirmeleri şu şekilde:

"BAZI SUÇLULARIN TAHLİYESİ HEDEFLENDİ"

"Kısmi bir özel af yasası olan "Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" maalesef TBMM Genel Kurul'da kabul edilmiş ve bugün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Üzülerek belirtmeliyim ki teklif, Meclise sunulduğu ilk günden itibaren gerek partimizin gerekse diğer partilerin, kamuoyunun ve akademisyenlerin yoğun eleştirileri dikkate alınmadan, AK Parti ve MHP'nin oyları ile kabul edilmiştir. Çok açıkça ifade ediyorum: Bu infaz paketinin demokratik bir hukuk devletinin hakettiği bir infaz sistemi oluşturmasını beklemeyelim. Paketin amacına dair kamuoyunun büyük çoğunluğunun üzerinde ittifak ettiği bir husus var ki; bu paketin mevcut ceza infaz sistemini modernleştirme amacı taşımaktan uzak olduğudur. Görünen yönüyle 90 binden fazla kişinin tahliyesini sağlayarak cezaevi doluluk oranını azaltmak, gizlenen yönüyle ise bazı suçluların tahliyesini sağlamak hedeflenmektedir. Geçmişteki benzer uygulamalar dikkate alındığında, birkaç yıl sonra tekrar aynı tartışmaların içerisinde olacağımızdan da ne yazık ki eminim.

"KANUN ÖNÜNDE EŞİTLİK İLKESİ DİKKATE ALINMAMIŞTIR"

İnfaz Paketinin "Yargı Reform Paketi" adı altında hazırlandığını ve amacının "hukuk sistemimizi toplumsal ihtiyaçlara cevap verecek şekilde adil hale getirmek" olduğunu hatırlatmak isterim. Nitekim hukukun üstünlüğünü esas alan bir yargı paketinde olması gereken temel yaklaşım, adil yargılamayı korumak olmalıdır. Ne var ki, infaz paketi, sayısız kişinin yargılama sürecinde sadece temel haklarını kullanmalarından dolayı Terör Kanunu kapsamında soruşturma açılmasını, tutuklanmasını ve mahkûm edilmesini gözetmemiş, daha da üzücü olanı bu yüzden mahkûm olan kişilerin cezaevinden çıkmasını da sağlamamıştır. Ayrıca kanun, cezaevlerinin doluluk oranını azaltma amacı taşısa da ceza infaz sistemine bütüncül bir çözüm getirme perspektifi ile hazırlanmadığı için kısa süreli bir tedbirden öteye maalesef geçemeyecektir. Bunu anlamak için geçmiş uygulamalara bakmak yeterlidir. Bir taraftan işledikleri suç bakımından toplumun vicdanını yaralayacak kişilerin cezaevlerinden çıkarılmasıyla toplumun huzuru bozulacak, diğer taraftan da boşalan cezaevleri mevcut cezalar ve adil olmayan yargılamalar nedeniyle tekrar doldurulacaktır. Son olarak Covid-19 nedeniyle öne çekildiği söylenen bu teklif, başta tutuklular olmak üzere, salgın hastalık tehlikesi bakımından ağır risk altındaki kişiler açısından da kanun önünde eşitlik ilkesini dikkate almamıştır.

"MEŞRUİYET AÇISINDAN SORUNLUDUR"

Özellikle belirli suçların kapsam dışı bırakılması, Anayasamızın 10. maddesinde düzenlenen "eşitlik" ilkesine ve AİHS'nin 14. maddesinde düzenlenen "ayrımcılık" yasağına aykırıdır. Hukukun hakikati, demokratik toplumun gerekliliklerinden farklı bir şey değildir. Demokratik toplumun gereklilikleri ise evrensel hukuk ilkeleri ve anayasamız üzerinde yükselir. Hukuk, özellikle de mevzuatımız, bu hakikatle uyum ve ahenk içinde olduğu ölçüde meşruiyet kazanır. Bu bakımdan infaz kanunu; adil ve eşit olmaktan uzak, anayasaya ve evrensel hukuka aykırı ve meşruiyet açısından sorunludur.

"TWEET ATANLAR HAKSIZ YERE CEZAEVİNDE KALACAKLARDIR"

Modern ceza adalet sistemlerinde, cezaların caydırıcı olabilmesi için ceza miktarları değil; cezaların adil ve eşit olarak infaz edilebilmesi gerekir. Asıl hedef; infazın, suça ve suçun türüne göre uygulanması değildir. Suçluya, suçlunun tehlikeli olup olmamasına, iyi halli olup olmamasına ve toplum için tehlikeli olup olmamasına göre yapılmasıdır. Nitekim, bu kanun ile yolsuzluk yapanlar, devlet malını zimmetine geçirenler, çete ve mafya liderleri, hırsızlar ve gaspçılar cezaevinden tahliye olacak ve toplum için tehlike olmaya devam edeceklerdir. Oysa "cebir ve şiddet içeren bir eylemi olmayıp, katıldığı örgütün terör örgütü olduğunu bilmeyen ve bu vasfı desteklemeyen, ancak buna rağmen terör örgütü üyeliğinden yaftalananlar, "terör örgütü üyesi olmamakla beraber, terör örgütüne yardım edenler", "şiddeti övüp teşvik etmemekle beraber terör örgütü propagandası yapmakla suçlananlar", tweet atanlar, basın özgürlüğü kapsamında tutuklanan gazeteciler haksız yere cezaevinde kalacaklardır.

"AFTA HATA EDİLMESİ, CEZADA HATA EDİLMESİNDEN İYİDİR"

Diğer taraftan ülkemizde sivil toplumun gelişmesi için uğraşan aydınlar ve hala haklarında bir hüküm verilmemiş, yani hukukun temel ilkesi olan masumiyet karinesine göre henüz masum olanlar, bu kanundan yararlanamayacaktır. Masum olan bir kişinin haksız yere cezaevinde kalması adaletin tecellisi değildir. Umardım ki Peygamber Efendimiz'in "afta hata edilmesi, cezalandırmada hata edilmesinden daha iyidir" hadisine riayet ederek, tutuklu ve hükümlüler arasında, hükümlülerin de kendi arasında ayrım yapılmadan, özellikle içi boşaltılmış terör tanımı ile cezaevinde kalan, tutuklu bulunan kişiler de bu aftan ve infaz paketinden yararlanabilsin.

"ANAYASA MAHKEMESİ TARAFINDAN İPTAL EDİLECEK"

Bu minvalde demokratik bir toplumun ihtiyaçlarını karşılamaktan çok uzak olan bu yasanın, başta hukuk devleti ve eşitlik ilkesi olmak üzere, anayasaya aykırılıkları nedeniyle Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edileceği ya da kapsamının genişletileceği aşikardır."

Erdoğan’ın isteğiyle AK Parti’den istifa eden Yeneroğlu: İnfaz yasasının AYM tarafından iptal edileceği aşikar
Etiketler: Anayasa Mahkemesi, AK Parti, Politika, Güncel

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