Erdoğan'ın "Tanımayacağız" çıkışına Kırımlı Senatör Tsekov'dan yanıt: O kadar önemli değil

Rusya Federasyon Konseyi'nin Uluslararası İlişkiler Komitesi Üyesi ve Kırım'dan Senatör Sergey Tsekov, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın " Türkiye, Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımamıştır ve tanımayacaktır." sözlerine cevap verdi. Tsekov "Önemli olan Rusya'nın yarımadayı kendi parçası olarak tanıması. Başka ülkelerin görüşü o kadar da önemli değil" ifadelerini kullandı.

Sergey Tsekov, Erdoğan'ın "Kırım" çıkışını Sputnik'e değerlendirdi. Erdoğan'ın tutumunu eleştiren Tsekov, şu ifadeleri kullandı:

"2014 YILINDA ONLARI GÖZARDI EDİYORLAR"

"Kırım, Türkiye tanımasa da yaşayacaktır. Önemli olan Rusya'nın yarımadayı kendi parçası olarak tanıması. Kırımlılar için bu en önemli şey. Başka ülkelerin görüşü o kadar önemli değil. Türkiye tarafının görüşünü dikkate alıyoruz, ancak bu tavrı alırken, darbe sırasında Ukrayna'da olan gerçekler ve doğrular üzerinden hareket etmiyorlar, 2014 yılında olanları gözardı ediyorlar."

Sergey Tsekov

"UZLAŞMA" VURGUSU

Tsekov, Erdoğan'ın sözlerini dikkate aldıklarını ancak politikalarını kendi ulusal çıkarları üzerinden inşa edeceklerini vurguladı. Uluslararası gündemdeki birçok konuda Rusya ve Türkiye'nin müttefik olduğunu söyleyen Tsekov, Kırım konusunda da bir uzlaşma noktası bulunması gerektiğini kaydetti.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, dün Ankara'da ortak basın açıklaması yapmıştı. Erdoğan, Kırım ile ilgili şunları söylemişti:

"Türkiye, Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımamıştır ve tanımayacaktır. Kırım Tatarı kardeşlerimiz, Türkiye ve Ukrayna arasındaki tarihi ve insani bağların önemli bir unsurudur. Soydaşlarımızın tarihi anavatanları Kırım'daki varlıklarının devamı, kimliklerinin ve kültürlerinin korunması, temel hak ve hürriyetlerinin güvence altına alınması önceliğimiz olmayı sürdürecektir. Ukrayna'nın doğusundaki Donbass'taki çatışmaların da en kısa sürede sona ermesi temennimizdir. Bu sorunun uluslararası hukuk ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğü temelinde barışçıl bir şekilde çözüme kavuşturulabileceğine inanıyoruz. Minsk sürecini destekliyoruz."