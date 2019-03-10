Erdoğan'ın "Teröristlerce Tokatlanan Belediye Başkanı" Dediği Kişi HDP'li Baydemir Çıktı

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yaptığı Diyarbakır mitinginde "Biz bodrum katlarında teröristlerce sorguya çekilen, tokatlanan değil, emanetinize sahip çıkacak, karakterli belediye başkanları vadediyoruz" ifadelerini kullanmıştı. Erdoğan'ın işaret ettiği bu isim bir dönem Diyarbakır Belediye Başkanlığı yapan HDP'li Osman Baydemir çıktı.

ERDOĞAN: TERÖRİSTLERCE TOKATLANAN BELEDİYE BAŞKANLARI

"Biz 31 Mart'ta size adam gibi belediye başkanları, hizmet için çalışacak belediyeler vaat ediyoruz. Biz bodrum katlarında teröristlerce sorguya çekilen, tokatlanan değil, emanetinize sahip çıkacak, karakterli belediye başkanları vaad ediyoruz. Diyarbakır bu şehrin kaynaklarını çukura gömen belediye başkanlarıyla yönetilmeyi hak etmiyor."

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

O KİŞİ OSMAN BAYDEMİR ÇIKTI

Osman Baydemir, 2004-2014 yılları arasında Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptı. İddiaya göre, Baydemir, 2008 yılında terör örgütü PKK'nın sözde lideri Abdullah Öcalan için yapılan eyleme istenilen düzeyde destek vermemiştir. Baydemir, bunun üzerine KCK'lı teröristlerce sorgulanmıştı.

PEKİ NE OLMUŞTU?

Baydemir bu sorguda 'savcı' pozisyonunda bulunan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi temizlik işçisi Ümit A.'ya 'sanık' olarak hesap vermişti. BDP'li Diyarbakır Belediye Başkanı Osman Baydemir'in belediye işçisi bir KCK'lı tarafından sorgulandığı binaya giriş çıkış fotoğrafları ortaya çıkmıştı.

Osman Baydemir

SORGULAYAN TEMİZLİK İŞÇİSİYDİ

Diyarbakır Belediye Başkanı Osman Baydemir'in, PKK'nın şehir yapılanması KCK'nın Türkiye Meclisi Hukuk Komitesi üyesi Seda Akbaş C. ve Diyarbakır Belediyesi'nde temizlik işçisi olan Ümit A., tarafından sorgulandığını iddia eden ses kayıtları basına yansımıştı. İddiaya göre, PKK'nın 2008 yılında Öcalan'a özgürlük için yaptığı eylemlere yeterince destek vermediği düşünülen Diyarbakır Belediye Başkanı Osman Baydemir sözde KCK yasalarına göre yargılanmıştı.