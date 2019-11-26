CHP lideri Kılıçdaroğlu, partisinin grup konuşmasına EYT'lileri davet etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Ülke ekonomisini batırmak istiyorlar" dediği EYT'lileri partisinin grup konuşmasına davet etti. EYT'liler grup konuşmasında tezahüratta bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan EYT'liler için "EYT konusu; fazla uzun sürmez. Bunun ülke ekonomisini çökertmeye dönük bir adım olduğunu herkes kabul edecek" demişti.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında bir konuşma gerçekleştiriyor. Gündeme dair açıklamalarda bulunan Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın "Ülke ekonomisini batırmak istiyorlar" dediği EYT'lileri de konuşmaya davet etti.

İşte Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları:

-Bütün Türkiye'ye bir sözüm var; siyasetten özel bir beklentim yok. Tek amacım herkes huzur içinde yaşasın. Bu yüzden kimin sorunu varsa çözmek için hazırız.

-Herkesin aşı işi olsun. Kimin bir derdi varsa çözmek boynumun borcudur. Sorunlu olan bir ülke geleceğe güvenle bakamaz. Bütün vatandaşlarımın oyuna talibim.

"GÖREVİNİ YAPAMAYANLARA 'YETER' DİYECEĞİZ"

-17 yıldır görevini yapmayanlara yeter artık diyeceğiz. 17 yıldır buradasın hangi derdimizi çözdün diyeceğiz. Halkla, sivil toplumla beraber ülkeyi yönetmek istiyoruz. Hangi partiden olursa olsun bütün vatandaşlarımın oyuna talibim.

-Bizlere kumpas kuruyorlar. İsterseniz Çin Seddi'ni getirin yıkıp geçeceğiz. Onlar sanıyorlar ki CHP, hemen geri adım atacak. Niye geri adım atalım. Haklıyız.

"BİR PARTİYE KUMPAS KURMAK DOĞRU DEĞİLDİR"

-AK Parti'ye oy veren kardeşlerime de sesleniyorum; bir partiye kumpas kurmak doğru bir şey değildir. Dedikodu üzerinde siyaset yapmak da doğru bir şey değildir. Memleketin dünya kadar derdi var, o sorunları çözeceğine CHP ile uğraşıyor. Çünkü önündeki en büyük engeli CHP olarak görüyor.

-Memleketin dünya kadar derdi var. Sen bu sorunları çözeceğine CHP ile uğraşıyorsun. Sen kim oluyorsun da CHP'yi ağzına alıyorsun? CHP sıradan parti değildir! Dünyanın en eski partilerindendir. Kuva-yı Milliye'nin partisidir.

-Kumpas kuracaksın, bir dünya laf edeceksin.Sana söyledim, varsa lafın gel karşıma yüzüme söyle. Bir dünya kanalın var; A Haber, ATV.. Yalnız başıma çıkacağım. İstiyorsan bir sürü adam al yanına. Ordunla gel. Yandaşların var onları da alabilirsin.

"EYT'LİLER ARAMIZDA"

-EYT'liler aramızda. Erdoğan diyor ki 'Seçimi kaybetsek de ben bu işte yokum. İskandinav ülkeleri bu yüzden battı'. Hiç meraklanma Sevgili Erdoğan, gözlerinden öpüyorum; seçimi zaten kaybedeceksin.

-Kaybetmekten söz etmesi de başlı başına olay. Düne kadar bu lafı ağzına almazdı. O da görüyor ki gidecek. Bugünü bir kenara yazın ve her yerde anlatın; Kılıçdaroğlu EYT'lilerin sorunlarını çözeceğini söyledi deyin.

EYT NEDİR?

Bir kişinin hangi koşullarda emekli olacağı, kanuna göre belirlenir. 2008'den önce SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı olmak üzere üç ayrı kurum ve kanun söz konusuydu.

Bu tarihten sonra Sosyal Güvenlik Kurumu adı altında birleştirildi. Örneğin ilk kez 30 Nisan 2008'de SSK'lı olan bir erkek 60 yaşında, 7 bin prim günüyle emekli olabilirken, bir gün sonra yani 1 Mayıs 2008'de SSK'lı olan bir erkek 7 bin 200 prim günüyle emekli olabilir hale geldi. Yani bir gün geç sigortalılık 200 gün fazla çalışmayı gerektirdi. 9 Eylül 1999'da da 4447 sayılı Kanun hayata geçerken, bu tarihten önce sigortalı olanlar için de kademeli bir yaş şartı devreye sokuldu.

9 Eylül 1999 ve sonrasında sigortalı olan erkekler için 60, kadınlar için 58 yaş şartı getirildi. Yani, bir gecede emekli olmak için belirli bir yaşı doldurmak zorunda kaldılar. Ve sorun tam da bu noktada başladı. 1999'da sisteme acil müdahale gerekiyordu ve neredeyse bir gecede şartlar değişti. Sonuçta 'emeklilikte yaşa takılanlar' oluştu.

NE KADAR EYT'Lİ VAR?

EYT'lierin sayısı yaklaşık 6 milyon kişi civarında olup hemen emekli olabileceklerin sayısı ise 1 milyon kişinin üzerinde. EYT'lilere emeklilik imkanı tanınmasının sosyal güvenlik sistemine maliyeti ise 10 yılda 700 milyar liranın üzerinde olacağı da tespitler arasında. Ancak emeklilikte yaşa takılanlara göre düzenleme yapılsa sadece 700 bin kişi hemen emekli olabilecek.