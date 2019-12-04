Erdoğan'ın veto edip Meclis'te gönderdiği "filtre" yasası yoğun tartışmalara neden oldu

TBMM Genel Kurulunda, gündem dışı konuşmaların ardından milletvekilleri, yerlerinden söz alarak çeşitli konularla ilgili düşüncelerini paylaştı. Daha sonra grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak, gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu.

Meclis Başkanvekili Levent Gök başkanlığında toplanan TBMM Genel Kurulu'nda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından veto edilen, 15 termik santrale filtre takılmasının 2,5 yıl ertelenmesini ön gören düzenleme gündeme geldi.

İYİ PARTİLİ TÜRKKAN: FİLTRE TAKILMAMASINI SAVUNDUNUZ, CUMHURBAŞKANI VETO EDİNCE ALKIŞLADINIZ

Söz alan İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, düzenlemenin Genel Kurul'daki görüşmeleri sırasında AK Partili milletvekilleri tarafından savunulduğunu ileri sürerek, "Biz burada hep beraber dedik. Enerji tabii ki önemli, ekonomi tabii ki önemli ama bütün bunların önemli olması için insanın yaşaması lazım. Yaşamı gerçekleşmemiş bir insan, yani ölen bir insan enerjiye de ekonomiye de hiç ihtiyaç duymaz. Mezarlıklarda enerji niçin lazımdır? Sadece mezarlık lambalarını yakar, başka hiçbir işe yaramaz. Biz bunu size anlatamadık. Kalkıp, filtre takılmamasını hayasızca savundunuz, daha sonra Cumhurbaşkanı veto edince de alkışladınız. Ya arkadaş, ne menem bir şeydir bu ya, nasıl bir şeydir bu? Hiç anlaşılması mümkün değil, garip bir şeye taalluk etti" dedi.

CHP'Lİ ÖZEL: 5,5 YILDA İLK KEZ KULLANDI

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın, 5,5 yıllık görev süresi boyunca kendisine tanınan Anayasal bir hakkı ilk kez kullandığını ve bir kanunu veto ettiğini savundu.

AK Parti ve MHP milletvekillerinin, Genel Kurulda termik santral düzenlemesini de içeren yasaya büyük bir öz güvenle oy verdiğini ifade eden Özel, "Yalvardık, yakardık, 'yapmayın' dedik oy verdi. Bizim milletvekillerimiz kendi ilçelerinde Afşin, Seyit Ömer, Tunçbilek, Orhaneli, Yatağan, Soma, Kangal, Çayırhan, Kemerköy ve Yeniköy'de yaşayan bebeğin ciğerini hatırlattı. O ciğeri bazı kalpler düşünmedi, bazı beyinler orada devreye girmedi. O parmak, KOAH hastaları için kalkmadı, kanser tehlikesi için kalkmadı." ifadesini kullandı.

"YAŞANAN MESELE SİYASİ ŞİZOFRENİK BİR HALDİR"

Özel, şöyle devam etti:

"Vetonun kendisinden memnunuz ama demokratik açıdan ele alındığında hepimizin demokratik bir Alzheimer olması lazım. Geçen gün burada şevkle el verenler dün akşam Twitter'dan Cumhurbaşkanına teşekkür ediyor. Maddenin iptali doğruysa 10 gün önce niye el kaldırdın? 10 gün önce vicdanınla karar veriyorsan 10 gün sonra Cumhurbaşkanına hangi vicdanla alkış tutuyorsun? Yaşanan mesele siyasi şizofrenik bir haldir. Nasıl oluyor da aynı maddeye 10 gün önce yalvarmamıza rağmen 'evet' oyu kullananlar 10 gün sonra kişilik değiştiriyor.

Hanginize sorsak 'Yürütmenin de bir bildiği var, elektrik lazım. Son bir kez olsun. Termin koyacakmışız, iyi olacakmış.' Vatandaşın yüzüne bakamaz hale gelince minareden at beni, in aşağı tut beni. Saraydan talimat. 'Evet' oyuna kalkan eller, vetoyu alkışlıyor. Bu kabul edilemez."

AK PARTİ'DEN ELEŞTİRİLERE YANIT

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, termik santral düzenlemesini de içeren yasayı iade ettiğini anımsatan AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, eleştirilere yanıt verdi. Özkan, "Burası parlamento. Bir tarafta parlamentonun gücü diğer tarafta Sayın Cumhurbaşkanımızın yetkisi. Elbette kullanacak. Bundan sonra çok daha fazla kullanacak." ifadelerini kullandı.

Özkan, şöyle konuştu:

"Kuvvetler ayrılığı yok' demek istiyorlar, Cumhurbaşkanımız veto edince farklı söylemler. Biz milletimize ve memleketimize hizmet ediyoruz. 7 yıl önce böyle bir yasal düzenleme var mıydı ki süresi uzatılsın? Yoktu. Bütün mücadelemiz Türkiye'de yeşil, temiz bir hava olsun. Süresi uzatılan yasal düzenlemeyi de biz yaptık. Buna rağmen filtrelerle ilgili yapılmayan son süreyi de belirli bir takvime bağlamak suretiyle yine bunun yasal düzenlemelerini yapan biziz. Yasanın ülkemiz çıkarlarına uygun olduğunu düşünüyorduk ve yasayı yaptık ama denge denetim gereği Sayın Cumhurbaşkanımızın veto etmesi de parlamentonun çalışması açısından önemlidir."