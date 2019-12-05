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Son dakika: Erdoğan'ın veto ettiği termik santral teklifi yeni haliyle Meclis'te kabul edildi

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın veto ettiği termik santrallere takılacak filtrelere erteleme teklifi yeni haliyle TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

05.12.2019 17:24 | Son Güncelleme: 05.12.2019 17:54

TBMM Genel Kurulu'nda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Meclis'e iade edilen, termik santrallere filtre takılmasını erteleyen maddenin kanun metninden çıkarılmasının ardından, "Dijital Hizmet Vergisi Kanunu" yeniden oylanarak kabul edildi. Kanun onaylanmak üzere Cumhurbaşkanlığı'na gönderilecek.

NE OLMUŞTU?

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partinin MKYK toplantısı sürerken kameraların karşısına geçmiş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, geçtiğimiz günlerde Meclis'ten geçen; 15 ilde bulunan termik santrallerin bacalarına filtre takılmasının 2,5 yıl daha uzatılması kararını veto ettiğini duyurmuştu.

Erdoğan'ın 24 Haziran 2018 tarihinde göreve geldiği günden itibaren ilk vetosu, kendi partisi ve iktidar ortağı MHP'li vekillerin aldığı ortak karara geldi.

Termik santral teklifine kabul oyu veren 3 vekil yasayı veto eden ErdoğanTermik santral teklifine kabul oyu veren 3 vekil yasayı veto eden Erdoğan'a teşekkür etti

Son dakika: Erdoğan'ın veto ettiği termik santral teklifi yeni haliyle Meclis'te kabul edildi

Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomi, Güncel


Ekonomi

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