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Son dakika: Erdoğan'ın veto ettiği termik santraller düzenlemesi yasadan çıkarıldı

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın veto ettiği termik santrallerle ilgili madde AK Parti tarafından verilen önergenin kabul edilmesiyle yasadan çıkarıldı. Düzenleme Genel Kurul'da da görüşülerek onay için Cumhurbaşkanı'na gönderilecek.

04.12.2019 15:49 | Son Güncelleme: 04.12.2019 16:04

Erdoğan'ın veto edip TBMM'ye iade ettiği termik santrallere 2.5 yıl daha çalışma izni veren düzenleme yasadan çıkarıldı.

YASA SON HALİYLE MECLİS'TE OYLANACAK

Meclis Plan Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın veto ettiği 50. madde yasadan çıkartıldı. İlgili madde baca gazı filtrelerinin takılması zorunluluğunu iki yıl erteliyordu. Yasa güncellenmiş haliyle yarın Meclis Genel Kurulu'nda oylanacak.

AK PARTİ VE MHP OYLARIYLA KABUL EDİLMİŞTİ

Söz konusu madde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda 21 Kasım 2019 tarihinde AK Parti ve MHP oylarıyla kabul edilmişti. Dijital Hizmet Vergisi, Konaklama Vergisi, Değerli Konut Vergisi gibi düzenlemeleri de içeren kanun teklifi içerisinde yer alan 50. madde ile kömürlü termik santrallerin çevre mevzuatına uyum süresinin 31 Aralık 2019'dan 30 Haziran 2022'ye kadar uzatılması öngörülmüştü.

ERDOĞAN NEDEN VETO ETTİĞİNİ AÇIKLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere İngiltere'nin başkenti Londra'ya hareketi öncesi açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanı, "İnsanımızın temiz havayı solumasına fırsat vermeyen kuruluşları biz ilanihaye çalıştıramayız. Siz bu karara uymazsanız, para kazanacaksınız diye halkımızın zehirlenmesine fırsat veremeyiz. Halkım diyor ki, 'Biz burada hava kirliliğinden maalesef yaşamakta sıkıntı çekiyoruz.' İş bitmiştir. Buradaki kararın vericisi birinci derecede halkımdır. Bir tarafta halkım bir tarafta buradaki sermaye var. Kusura bakmasınlar biz bu adımı attık. Büyük ihtimalle bu yeniden ihaleye gider. Başka bu işin çıkışı yoktur" dedi.

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Son dakika: Erdoğan'ın veto ettiği termik santraller düzenlemesi yasadan çıkarıldı

Cumhurbaşkanı, Ekonomi, Güncel


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