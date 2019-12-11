Erdoğan'ın yakında tanıtacağı yerli arabayı Ferrari'nin tasarımcısı tasarladı

Hem Türkiye'de hem de dünyada sektörün merakla beklediği tanıtım için sayılı günler kaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kısa bir süre içinde görücüye çıkaracağı yerli arabanın piyasaya çıkacak ilk modelin tasarımını dünyaca ünlü İtalyan şirket Pininfarina tarafından yapıldığı öğrenildi.

TASARIMDA EN İYİSİ SEÇİLDİ

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) CEO'su Gürcan Karakaş, proje ile ilgili hemen hemen her açıklamasında alanında dünyanın en iyileri ile çalışmayı tercih ettiklerini vurguluyordu. TOGG, tasarım konusunda da dünyanın en iyilerinden birini seçme kararı aldı.

Dünya'dan Aysel Yücel'in haberine göre; İtalyan Pininfarina, dünyanın en ünlü ve en büyük otomotiv tasarım şirketlerinden biri. 1930'da kurulan şirket esas olarak ününü Ferrari ve Lambhorgini tasarımları ile kazansa da Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Maserati, Cadillac, Volvo ve Peugeot gibi çok sayıda markaya tasarımlar yapıyor.

Bilindiği gibi kendi yerli otomobilinin hazırlıklarını yapan Vietnam'ın da tasarımda tercihi Pininfarina olmuştu. Geçen yıl yapılan anlaşmaya göre, Vietnamlı otomotiv üreticisi VinFast, biri sedan biri de SUV olmak üzere iki yeni araç geliştirmek üzere Pininfarina ile sözleşme imzaladı. Öte yandan Pininfarina, elektrikli otomobil pazarına da giriş yaparak, kendisine ait ilk otomobili olan elektrikli hiper Battista'yı martta Cenevre'de tanıtmıştı.

2022'DE ÜRETİM BAŞLAYACAK

Milli otomobilin üretimine 2022 yılında başlayacak. Otomobil 2022'de piyasaya çıktığında Avrupa'da geleneksel olmayan bir üretici tarafından üretilmiş ilk elektrikli SUV olacak. İlk araç C SUV olacak, ancak 2030 yılına kadar toplam 5 model ve 3 facelift (makyaj) gerçekleşecek. İsim ve markayla ilgili çalışmalar ise devam ediyor.

TEST PİLOTU ERDOĞAN OLACAK

Türkiye'nin Otomobili'nin ön gösterimi önümüzdeki günlerde Gebze Bilişim Vadisi'nde yapılacak. Tanıtım toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek. Türkiye'nin Otomobili'ni test edecek olan Erdoğan'ın test sürüşünü Osmangazi Köprüsü üzerinden yapacak.

Bir otomobilden çok daha fazlasını üretme hedefi ile yola çıkan Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), kendini bir 'mobilite' şirketi olarak tanımlıyor. Projenin Türkiye'de mobilite ekosisteminin çekirdeğini oluşturması hedefleniyor. Karakaş, konuyla ilgili şu açıklamayı yapmıştı: "Proje, teknoloji, yani akıllı araçlar ve buna bağlı ekosistemler üreten sayılı gelişmiş ülkeler arasına katılmamıza liderlik edebilecek bir dönüşüm projesi olarak da stratejik bir öneme sahip. Bu sadece bir otomobil projesi değil, başından beri hep otomobilden daha fazlasını yapmak üzere yola çıktığımızı vurguladık. Çünkü projenin harekete geçireceği ekosistemin 15 yıl içinde GSMH'ya katkısı 50 milyar euro, cari açığa olumlu katkısı 7 milyar euro ve istihdama katkısı ise doğrudan ve dolaylı olarak yaklaşık 20 bin kişi olacak."

HAZİRAN 2018'DE KURULMUŞTU

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş fikri mülkiyet haklarına Türkiye'nin sahip olduğu, küresel ölçekte rekabet edecek bir otomobil markası yaratma hedefiyle Anadolu Grubu (%19), BMC (%19), Kök Grubu (%19), Turkcell, Zorlu (%19) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (%5) bir araya gelmesiyle 25 Haziran 2018'de kuruldu.

Şirketin CEO'su Gürcan Karakaş 3 Eylül 2018'de göreve başladı. Proje kapsamında TOGG bünyesinde dünya çapında yetkinliği olan bir ekiple çalışılıyor. Son olarak geçen aylarda Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, otomotiv endüstrisinin önde gelen isimlerinden olan, Sergio Rocha'yı COO (Operasyonlardan Sorumlu Üst Düzey Yönetici) olarak bünyesine katmıştı. Rocha TOGG'da ürün planlama, program yönetimi, satın alma, tedarik zinciri, üretim mühendisliği ve üretim operasyonlarında liderlik ediyor.