Erdoğan'ın "Yavaş'ın Seçim Öncesi veya Sonrası Ne Olacağı Belli Değil" Çıkışına Yavaş'tan Yanıt

CHP tarafından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Mansur Yavaş, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine yönelttiği eleştirilere dün yanıt verdi.

TGRT Haber ve İHA seçim özel yayınında konuşan AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin Ankara Büyükşehir adayı Mansur Yavaş'la ilgili suçlamalarda bulundu.

ERDOĞAN: ANKARA BELİRSİZLİK İÇİNDE

CHP tarafından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Belediye başkanlığını Ankara gibi büyükşehirde yapacak kapasitede değil. Bu zatın zaten seçim öncesi veya sonrası ne olacağı belli değil. Ankara şu anda belirsizlik içinde olan bir durumda. Üstelik bir de bu adam Yavaş, vergi noktasında da vergi kaçakçısı, bir de bu var. Şu anda Maliye Bakanlığı kayıtlarında bu durumda geçiyor. Böyle bir insanın Ankara gibi yere belediye başkan adayı olması hazmedilemez" ifadesine yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

YAVAŞ, TWİTTER'DAN YANIT VERDİ

Söz konusu açıklamalara tepki gösteren Mansur Yavaş, dün kişisel Twitter hesabında şu paylaşımı yaptı:

"Anayasanın (38/4.m) ve AIHS (6/2.m) uyarınca bir kişi suçluluğu mahkeme kararları ile hükmen sabit oluncaya kadar masumdur. Bu hem ceza hukukunda insanlığın ortak mirası bir ilke, hem de pozitif hukukumuzun amir hükmüdür. Herkesi bağlar. Mecelle'ye göre Beraat-ı Zimmet asıldır."