Erdoğan'ın Yol Arkadaşı Binali Yıldırım'ın Oturmadığı Koltuk Kalmadı

Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli 'ikinci' koltuğunda oturan Binali Yıldırım'ın ismi AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için geçiyor. Birçok siyasetçi için 'tenzil-i rütbe' olarak değerlendirilebilecek bu hamleye Yıldırım'ın itiraz etmediği konuşuluyor. Henüz resmi bir açıklama yok ancak 'Siyasi kariyeri Recep Tayyip Erdoğan ile başlayan' Yıldırım'ın öz geçmişine bakıldığında ortaya "Erdoğan'ın hiçbir görevlendirmesine itiraz etmeyen ve bu sayede parlak bir kariyer yapan siyasetçi" portresi çıkıyor.

1955'TE ERZİNCAN'DA DÜNYAYA GELDİ

Binali Yıldırım, 1955'te Erzincan Refahiye'de doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşa ve Deniz Bilimleri Fakültesi'nden mezun oldu. Aynı bölümde yüksek lisans yaptı. Türkiye Gemi Sanayi Genel Müdürlüğü ve Türkiye'nin en eski tersanelerinden Camiialtı Tersanesi'nde mühendislik ve yöneticilik yaptı.

1990-1991'de İsveç'te bulunan Birleşmiş Milletler Uluslararası Denizcilik Örgütü'ne ait Dünya Denizcilik Üniversitesi'nde Denizde Can ve Mal Güvenliği Yönetimi konusunda ihtisas eğitimi aldı.

ERDOĞAN BELEDİYE BAŞKANI O GENEL MÜDÜR OLDU

Türkiye'ye döndüğünde dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından İDO Genel Müdürlüğüne getirildi. İstanbul-Yalova ve İstanbul-Bandırma hatları gibi hatları hizmete soktu. İstanbul'da 29 iskele/terminal, 22 deniz otobüsü ve 4 feribotun hizmete girmesini sağladı. Sonraki yıllarda da Erdoğan'ın yanından ayrılmadı.

ERDOĞAN GENEL BAŞKAN O KURUCU ÜYE

2001'de kurulan AK Parti'nin kurucuları arasında yer aldı. İlk AK Parti kabinesi olan 58'nci hükümet ile başlayan dört hükümette de görev yaptı. Yıldırım tam 12 yıl aralıksız Ulaştırma Bakanlığı koltuğunda oturdu.

BAKANLIĞA ARA VERDİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI OLDU

12 Haziran 2011 seçimlerinde İzmir 2.bölgeden 1.sırada milletvekili olarak Meclis'e girmesi 2014 seçimlerinde onu İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığına sürükledi.

KOLTUĞUNU LÜFTÜ ELVAN'A BIRAKTI , BAŞBAKAN DANIŞMANI OLDU

Ulaştırma Bakanlığı 26 Aralık 2013'te Karaman Milletvekili Lütfi Elvan'a devretti. Yıldırım CHP'nin kalesi İzmir'de girdiği yarışı kaybetti ancak partisinin bu kentteki oylarını da ciddi oranda artırdı. AK Parti'nin oyu İzmir'de yüzde 30'ken Yıldırım bunu 36'ya çıkarmayı başardı.Ancak Aziz Kocaoğlu'nun aldığı oyu geçemeyince yarışı kaybetti.

EKİBİ DAĞITILDI

Dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu, Yıldırım'ın yerine Ulaştırma Bakanlığı görevine getirilen Lütfi Elvan'ı en yakın mesai arkadaşlarından birisi yaptı. Elvan'ın bakan olduktan sonra Yıldırım döneminde görev yapan Ulaştırma Bakanlığı bürokratları da deyim yerindeyse dağıtıldı. Yıldırım'ın bu operasyondan rahatsız olduğu Ankara kulislerinde o dönem sık sık dillendirildi.

ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI OLDU O DA SARAYA DANIŞMAN

Binali Yıldırım yerel seçimlerden sonra bakanlık koltuğuna dönmedi. Dönemin Başbakanı Erdoğan'ın yatırımlardan sorumlu danışmanı olarak görevlendirildi. Erdoğan'ın Ağustos 2014 seçimlerinde Cumhurbaşkanı olması üzerine de yine danışman sıfatıyla Külliye'ye geçti.

MAYIS 2016, DAVUTOĞLU'NUN KOLTUĞUNA OTURDU

Yıldırım'ın kabine dışında kalması ve Erdoğan'a en yakın isimlerden birisi olması onu dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu'nun 'alternatifi' haline getirdi. Yıldırım, Davutoğlu kabineleri ile girdiği 'koltuk savaşı'nı sonunda kazandı. Ahmet Davutoğlu, Erdoğan'ın talimatıyla görevinden istifa edince yerine 24 Mayıs 2016'da Binali Yıldırım oturdu. Yıldırım böylelikle "Seçime girmeden Başbakan olan" sayılı isimlerden birisi oldu.

ERDOĞAN İLK SEÇİLMİŞ CUMHURBAŞKANI, YILDIRIM TÜRKİYE'NİN SON BAŞBAKANI OLDU

Yıldırım, 16 Nisan 2017 referandumu sonrası 'son Başbakan adayı' haline geldi. 24 Haziran 2018 seçimleri sonucunda ise Erdoğan tarihe "Türkiye Cumhuriyeti'nin sandıkla belirlenen ilk Cumhurbaşkanı" Binali Yıldırım ise "Türkiye Cumhuriyeti'nin son Başbakanı" olarak geçti.

MECLİS BAŞKANI OLDU

Erdoğan, 'Son Başbakanı' yine yanından ayırmadı. AK Parti'nin Meclis Başkanı adayı olan Yıldırım, seçimlerin üçüncü turunda 12 Temmuz 2018'de Meclis Başkanı oldu.

EVLİ VE 3 ÇOCUK BABASI

Binali Yıldırım evli ve 3 çocuk babası. Yıldırım, İngilizce ve Fransızca biliyor