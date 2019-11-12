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Erdoğan'ın ziyareti öncesi Türkiye'nin DEAŞ ile mücadelesi Washington sokaklarında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün ve yarın çalışma ziyareti yapacağı ABD'nin başkenti Washington'da, Türkiye'nin DEAŞ ile mücadelesi şehrin farklı yerlerine konulan dijital ekranlı LED görüntülü araçlarla anlatıldı.

12.11.2019 21:34 | Son Güncelleme: 12.11.2019 21:34Erdoğan'ın ziyareti öncesi Türkiye'nin DEAŞ ile mücadelesi Washington sokaklarında
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün ve yarın çalışma ziyareti yapacağı ABD'nin başkenti 'da, 'nin DEAŞ ile mücadelesi şehrin farklı yerlerine konulan dijital ekranlı LED görüntülü araçlarla anlatıldı.
Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesinin (TASC) desteğiyle Washington'da Beyaz Saray ve Kongre yakını olmak üzere çeşitli cadde ve sokaklara yerleştirilen toplam 10 araçta Türkiye'nin DEAŞ'a karşı mücadelesi sayılar ve grafiklerle anlatıldı.
Söz konusu araçlar, Erdoğan'ın iki günlük ziyareti boyunca Washington sokaklarında kalacak.
Cumhurbaşkanı'nın otelinin etrafında geniş güvenlik önlemleri
Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kalacağı The Willard InterContinental otelinin önünde ve yakınlarında da yoğun güvenlik önlemleri alındı.
Otelin bulunduğu sokağın çevresi kamyonlar ile kapatılırken, çevrede de Washington polisi güvenliği sağlıyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Washington, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

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