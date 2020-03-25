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Erdoğan: "İnşallah bu koronavirüs tehdidini de birlik, beraberlik içinde yeneceğiz"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tehdidinin üstesinden de birlik, beraberlikle gelineceğini belirtti.

25.03.2020 22:36 | Son Güncelleme: 25.03.2020 22:36
Erdoğan:
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tehdidinin üstesinden de birlik, beraberlikle gelineceğini belirtti.
Erdoğan, ulusa sesleniş videosunun da yer aldığı iletisinde, "Hiçbir düşman, milletimizin birliğinden, beraberliğinden, gücünden, dirayetinden daha üstün değildir. İnşallah bu koronavirüs tehdidini de birlik, beraberlik içinde yeneceğiz." ifadelerini kullandı.
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Kaynak: AA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Twitter, Türkiye, Güncel

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