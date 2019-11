Erdoğan, Irak Başbakanı ile protestoları görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi'nin telefon görüşmesinde, Irak'taki hükümet karşıtı protesto gösterilerinin ele alındığı bildirildi.Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi'nin Basın Ofisi'nden yapılan açıklamada, Abdülmehdi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde ikili ilişkiler ve terörle mücadele konusundaki işbirliğinin yanı sıra ülkedeki gelişmelerin ele alındığı belirtildi. Görüşmede Erdoğan'ın, iki ülke arasındaki ilişkileri her alanda geliştirme ve hükümetin protestocuların isteklerini yerine getirmesi için gösterdiği çabaya desteğini vurguladığı kaydedildi. Erdoğan'ın yasanın egemenliği, halkın isteğine kulak verilmesinin yanı sıra bu gibi olaylarla sabırlı ve dirayetli olunması gerektiğini belirttiği aktarıldı.Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi, barışçıl protestocularla sabotajcıları ayrı tuttuklarını belirterek, vatandaşların mal ve can güvenliği tehdit eden ve güvenlik güçlerine saldıran sabotajcı eylemcilerin protestocular arasına sızdığını aktardı. Abdülmehdi'nin komşu ülke Türkiye ile ilişkilerin gurur verici olduğunu ve bu ilişkileri her alanda geliştirmek için istekli olduğunu belirttiği, hükümetinin Irak halkının istediği reformları gerçekleştirmek ciddi adımlar atmakta olduğunun altını çizdiği ifade edildi.Irak'ta geçen Ekim ayında başkent Bağdat ile güney illerinde başlayan protesto gösterilerinde 350'ye yakın kişinin gaz bombası ve gerçek mermi ile öldürülmesi tepkiye neden olmuştu. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü OPEC'in en büyük ikinci petrol üreticisi olan Irak, dünyadaki en büyük ham petrol rezervlerine sahip ülkelerden biri. Geçtiğimiz yıl 100 milyar dolardan fazla petrol geliri elde edilmesine rağmen, ülkede yoksulluk ve işsizlik her gün artıyor. Bunun yanı sıra altyapısı neredeyse yok olan ülkede kamu hizmetleri yoksunluğu halkı öfkelendirdi. - ERBİL