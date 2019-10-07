Haberler » Dünya » Haber

Erdoğan: iş birliğimizi geliştirebileceğimiz konusunda mutabıkız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ikili görüşmelerinin ardından Türkiye-Sırbistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin ikinci toplantısına başkanlık etti.

07.10.2019 16:39Erdoğan: iş birliğimizi geliştirebileceğimiz konusunda mutabıkız
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ikili görüşmelerinin ardından Türkiye-Sırbistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin ikinci toplantısına başkanlık etti.
Toplantının basına açık bölümünde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şahsına ve heyetine gösterilen ilgiden dolayı mevkidaşına teşekkür ederek, iki ülke arasındaki ilişkilerin her geçen gün güçlenerek devam etmesinin kendilerine mutluluk verdiğini söyledi.
Türkiye ve Sırbistan arasındaki diplomatik ilişkilerin 140'ıncı yıl dönümünün yaşandığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye-Sırbistan arasındaki siyasi, ekonomik, ticari, kültürel bütün bu ilişkilerin artışı gerçekten göz kamaştırıyor. Bunların artarak devamı için ben Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Toplantısı'nı çok çok önemsiyorum ve bunların da bütün bakanlarımızın kendi aralarında yapacakları alt yapı çalışmalarıyla birlikte üst düzeyde de bizim yapacağımız çalışmalarla çok daha ileri gideceğine inanıyorum" diye konuştu.
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic de ekonomik iş birliği anlamında yeni alanlar üzerine konuştuklarını belirterek, "Turizm, kültür ve tüm diğer alanlarda iş birliğimizi daha da geliştirebileceğimiz konusunda mutabıkız" dedi.



Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Karadağ, Cumhurbaşkanı, Türkiye, Dünya

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Haberleri
20:51 Dokunulmazlık başvurusu reddedilen Trump 8 yıllık vergi beyanlarını açıklamak zorunda
20:51 Putin'den kendine doğum günü hediyesi: Maaşına zam
20:36 Trump'tan tepki çeken tweet: türkiye sınırlarını aşacak bir şey yaparsa ekonomilerini yok ederim
20:13 Londra: Yokoluş İsyanı protestocuları kendilerini yere yapıştırdı
19:51 Suriye'de IŞİD'li esirlerle ilgili Türkiye'nin seçenekleri neler?
19:21 Trump: Türkiye Suriye'de çizmeyi aşarsa ekonomisini mahvederim
19:21 ABD: Türkiye'yi durdurmak için askeri adım atmayacağız