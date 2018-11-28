Erdoğan, İsedak Ülke Temsilcileriyle Aile Fotoğrafı Çektirdi

<br><br>Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomi ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) 34. Toplantısı'nda İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Dr. Yousef A. Al-Othaimen'i kabul etti. Erdoğan, kabulün ardından toplantıya katılan ülke temsilcileriyle birlikte çekilen aile fotoğrafına katıldı.<br><br>Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve İİT Genel Sekteri Yousef Al-Othaimen ile üye ülke temsilcileriyle tek tek tokalaştı. Ardından aile fotoğrafı çekildi. <br><br>Görüntü Dökümü: <br><br>-------------------<br><br>-Erdoğan'ın temsilcilerle tokalaşması<br><br>-Aile fotoğrafından görüntüler - İstanbul