28 Kasım 2018, 12:46
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Erdoğan, İsedak Ülke Temsilcileriyle Aile Fotoğrafı Çektirdi

Erdoğan, İsedak Ülke Temsilcileriyle Aile Fotoğrafı Çektirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomi ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) 34. Toplantısı'nda İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Dr. Yousef A. Al-Othaimen'i kabul etti.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomi ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) 34. Toplantısı'nda  İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Dr. Yousef A. Al-Othaimen'i kabul etti. Erdoğan, kabulün ardından  toplantıya katılan ülke temsilcileriyle birlikte çekilen aile fotoğrafına katıldı.

Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve İİT Genel Sekteri Yousef Al-Othaimen ile üye ülke temsilcileriyle tek tek tokalaştı. Ardından aile fotoğrafı çekildi. 

Görüntü Dökümü:

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-Erdoğan'ın temsilcilerle tokalaşması

-Aile fotoğrafından görüntüler - İstanbul Ekonomi,İslam İşbirliği Teşkilatı,Recep Tayyip Erdoğan
28 Kasım 2018 Çarşamba 12:46