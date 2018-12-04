Erdoğan: İstanbul Adayı ile İlgili Biraz Sabırlı Olacağız (1)

04 Aralık 2018 Salı 15:29



04 Aralık 2018 Salı 15:29

Erdoğan: İstanbul adayı ile ilgili biraz sabırlı olacağız (1)Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ak Partini'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayına ilişkin, "Meclis'te bütçe görüşmeleri var. Bütçe görüşmlerini Meclis Başkanımızın yönetmesinden daha doğal birşey olamaz. İstanbul adayı ile ilgili biraz sabırlı olacağız. Nihai kararımızı önce tabanı yoluna koyduktan sonra adımımızı atacağız" dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyi Erdoğan, G-20 temasları ve Güney Amerika gezisi sonrasında Esenboğa Havalimanı'nda basın açıklaması yaparak gazetecilerin sorularını yanıtladı.Cumhur ittifakına ilişkin Erdoğan, "Bahçeli ile muhakak bir araya gelmemiz gerekir. Bazıları rahat durmaz durmadan karıştırmanın derdine girer. Cumhur ittifakını çok sağlam tutmamız gerekiyor" dedi."İSTANBUL ADAYI İLE İLGİLİ BİRAZ SABIRLI OLACAĞIZ"Erdoğan, Ak Partini'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayına ilişkin, "Meclis'te bütçe görüşmeleri var. Bütçe görüşmlerini Meclis Başkanımızın yönetmesinden daha doğal birşey olamaz. İstanbul adayı ile ilgili biraz sabırlı olacağız. Nihai kararımızı önce tabanı yoluna koyduktan sonra adımımızı atacağız" dedi.Görüntü dökümü-Erdoğan'nın açıklaması-DetaylarMustafa TURAPOĞLU- Muhammet BAYRAM/ ANKARA