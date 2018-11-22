Erdoğan, İstanbul Adayı Olması Beklenen Binali Yıldırım ile Görüşecek

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için kulislerde ismi konuşulan TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşebileceği belirtiliyor. Kulisleri hareketlendiren haber İbrahim Kalın'a da soruldu.

ANKARA KULİSLERİNİ HAREKETLENDİRDİ

Uzun zaman İstanbul adaylığı için adı geçen TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşeceği konuşuluyor. Bu iddia Ankara kulislerini hareketlendirdi.

TEMAYÜL YOKLAMASINDA FARK ATTI

İstanbul adaylığı için herkesin "Yüzde yüz o olacak" dediği Binali Yıldırım'ın temayül yoklamasında tüm rakiplerini arkasında bıraktığı ve teşkilatlarda da desteklendiği söyleniyordu.

İBRAHİM KALIN DA DOĞRULADI

Görüşme haberi Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'a soruldu.Kalın, "Erdoğan ile Yıldırım'ın bugün, yarın görüşme yapması planlanıyor mu" sorusuna "olabilir" yanıtını verdi. Bugün İzmir'de programı olan Yıldırım'ın Ankara'ya dönüşünden sonra görüşmenin olması bekleniyor.